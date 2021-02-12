Novo contrato de Luan Peres é registrado na CBF e zagueiro pode enfrentar o Coritiba

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O torcedor santista recebeu uma ótima notícia na tarde desta sexta-feira. O nome do zagueiro Luan Peres apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e ele está liberado para jogar a partida deste sábado, às 19 horas, diante do Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO contrato de empréstimo do jogador foi rescindido na terça-feira, um novo contrato definitivo foi assinado por Luan e enviado para a Fifa. A liberação só aconteceu na tarde desta sexta. O Peixe comprou o zagueiro junto ao Club Brugge (Bélgica).