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Novo contrato de Luan Peres é registrado na CBF e zagueiro pode enfrentar o Coritiba

Comprado ao Brugge, da Bélgica, jogador assinou contrato de quatro anos com o Peixe...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 16:45

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:45

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O torcedor santista recebeu uma ótima notícia na tarde desta sexta-feira. O nome do zagueiro Luan Peres apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e ele está liberado para jogar a partida deste sábado, às 19 horas, diante do Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO contrato de empréstimo do jogador foi rescindido na terça-feira, um novo contrato definitivo foi assinado por Luan e enviado para a Fifa. A liberação só aconteceu na tarde desta sexta. O Peixe comprou o zagueiro junto ao Club Brugge (Bélgica).
Luan Peres veio para o Santos por empréstimo ainda em 2019, com vínculo até o final de 2020. Com a temporada esticada, por conta da Pandemia, o defensor teve seu empréstimo prorrogado até 15 de fevereiro, com garantia de compra em caso de final de Libertadores.O zagueiro foi comprado por menos de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19,5 milhões) e terá vínculo com o Peixe por quatro anos. Luan Peres tem 26 anos e já disputou 61 jogos pelo Peixe.

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