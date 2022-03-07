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Nova função? Entenda por que Cássio deve sair mais da área no Corinthians de Vítor Pereira

Na derrota para o São Paulo no Majestoso, o capitão do Timão recebeu novas instruções de Vítor Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 06:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 06:00

Mesmo com apenas uma semana de treino, foi possível observar aspectos novos no Corinthians de Vítor Pereira na derrota para o São Paulo no clássico Majestoso de sábado (5). Um dos que chamou mais atenção envolveu o goleiro Cássio.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
Durante boa parte do jogo, o técnico português instruía o goleiro para deixar a área e avançar mais no campo quando o Timão tinha a posse de bola, pedindo para que ele atuasse quase como um líbero.
Isso ocorreu porque o treinador lusitano quer ver suas equipes jogando no campo do adversário. Dessa forma, Cássio precisa se aproximar da linha defensiva para que não existe um grande buraco entre os defensores e goleiro.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
- Dificilmente seremos uma equipe a defender em bloco baixo, porque não são essas as características dos jogadores que temos. Se é assim, queremos que a linha defensiva suba o mais alto possível, e nesse sentido o goleiro tem que transmitir confiança necessária à defesa para jogar alto também, diminuindo o espaço entre ele e os zagueiros - explicou Vítor Pereira. Apesar de ser algo novo para Cássio, mais acostumado a jogar da sua área, contribuindo pouco para a construção de jogadas, Vítor Pereira ficou satisfeito com o desempenho do capitão do Time do Povo no Majestoso. Segundo o Footstats, o camisa 12 completou 17 passes na partida.
- O que pedi nesses três dias de trabalho foi que a distância entre as linhas fosse mais curta possível, ou seja, a linha defensiva próxima da linha de meio-campo e a linha do meio próxima a dos atacantes, bem compactas. E o goleiro mais próximo a linha defensiva. Ele tentou fazer, está tentando fazer e, para mim, hoje, fez com qualidade - concluiu Vítor Pereira.
Após um dia de folga, o elenco do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira, e o trabalho da comissão técnica com Cássio deve ser aperfeiçoado para a partida contra a Ponte Preta, no sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.
Crédito: CássioduranteMajestosonoMorumbi(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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