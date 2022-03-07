Nova função? Entenda por que Cássio deve sair mais da área no Corinthians de Vítor Pereira

Mesmo com apenas uma semana de treino, foi possível observar aspectos novos no Corinthians de Vítor Pereira na derrota para o São Paulo no clássico Majestoso de sábado (5). Um dos que chamou mais atenção envolveu o goleiro Cássio.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas

Durante boa parte do jogo, o técnico português instruía o goleiro para deixar a área e avançar mais no campo quando o Timão tinha a posse de bola, pedindo para que ele atuasse quase como um líbero.

Isso ocorreu porque o treinador lusitano quer ver suas equipes jogando no campo do adversário. Dessa forma, Cássio precisa se aproximar da linha defensiva para que não existe um grande buraco entre os defensores e goleiro.

> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule

- Dificilmente seremos uma equipe a defender em bloco baixo, porque não são essas as características dos jogadores que temos. Se é assim, queremos que a linha defensiva suba o mais alto possível, e nesse sentido o goleiro tem que transmitir confiança necessária à defesa para jogar alto também, diminuindo o espaço entre ele e os zagueiros - explicou Vítor Pereira. Apesar de ser algo novo para Cássio, mais acostumado a jogar da sua área, contribuindo pouco para a construção de jogadas, Vítor Pereira ficou satisfeito com o desempenho do capitão do Time do Povo no Majestoso. Segundo o Footstats, o camisa 12 completou 17 passes na partida.

- O que pedi nesses três dias de trabalho foi que a distância entre as linhas fosse mais curta possível, ou seja, a linha defensiva próxima da linha de meio-campo e a linha do meio próxima a dos atacantes, bem compactas. E o goleiro mais próximo a linha defensiva. Ele tentou fazer, está tentando fazer e, para mim, hoje, fez com qualidade - concluiu Vítor Pereira.

Após um dia de folga, o elenco do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira, e o trabalho da comissão técnica com Cássio deve ser aperfeiçoado para a partida contra a Ponte Preta, no sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.