Norwich x Chelsea: Onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

O Chelsea visita o Norwich pela Premier League, nesta quinta, às 16h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada. Os Blues seguem em 3º na tabela, enquanto o time da casa segue na lanterna do campeonato.NORWICHCom a pior defesa do campeonato, tendo sofrido 63 gols, o Norwich é o lanterna da liga. Os Canários têm somados 17 pontos, 4 a menos que o último colocado fora da zona de rebaixamento, que é o Everton. Nos último cinco jogos o time de Daniel Farke perdeu quatro. O time já não vence o Chelsea há 28 anos.+Ministério suíço pede prisão de presidente do PSG