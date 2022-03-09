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Norwich x Chelsea: Onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Blues enfrentam lanternas nesta quinta, fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:20

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:20

O Chelsea visita o Norwich pela Premier League, nesta quinta, às 16h30 (de Brasília), em jogo da 28ª rodada. Os Blues seguem em 3º na tabela, enquanto o time da casa segue na lanterna do campeonato.NORWICHCom a pior defesa do campeonato, tendo sofrido 63 gols, o Norwich é o lanterna da liga. Os Canários têm somados 17 pontos, 4 a menos que o último colocado fora da zona de rebaixamento, que é o Everton. Nos último cinco jogos o time de Daniel Farke perdeu quatro. O time já não vence o Chelsea há 28 anos.+Ministério suíço pede prisão de presidente do PSG
CHELSEAOs londrinos só estão atrás de Liverpool e Manchester City na tabela do campeonato, com 53 pontos somados. O time de Thomas Tuchel venceu três, empatou um e perdeu outro, nos últimos cinco jogos. O Chelsea deve contar com o time titular. A única exceção será o lateral Ben Chilwell.
FICHA TÉCNIICAData e horário: quinta, 10 de março, às 16h30 (de Brasília)Local: Carrow Road, Norwich, InglaterraÁrbitro: Martin AtkinsonOnde assistir: ESPN e Star +
Prováveis escalações NORWICH (Treinador: Dean Smith)Krul, Williams, Zimmerman, Hanley, Aarons, McLean, Rupp, Melou, Rashica, Sargent e PukkiDesfalques: Idah e Omobamidele CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy, Challobah, Christensen , Rüdiger, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Saúl, Lukaku, Zyech e WernerDesfalques: Chilwell
Crédito: BluesenfrentamNorwichnestaquinta(ADRIANDENNIS/AFP

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