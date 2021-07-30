Nonato pode jogar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Fluminense? Veja o que diz o regulamento e o clube

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Anunciado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pelo Fluminense, o meio-campista Nonato está apto a estrear pelo clube na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a chegada do novo reforço levantou a seguinte dúvida: o jogador poderá ser incluído na lista do Tricolor da Libertadores e na Copa do Brasil? O LANCE! buscou as respostas.

+ Flu chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre Na competição continental, Nonato jogou a fase de grupos pelo Internacional. Ele foi titular duas vezes e entrou outras três. No entanto, diante do Olímpia nas oitavas de final o jogador ficou no banco de reservas na partida realizada no Paraguai. Em contato com a assessoria do Flu, a reportagem confirmou que não é possível inscrevê-lo caso a equipe avance para as quartas ou fases posteriores.

Isso porque o regulamento diz o seguinte:

Veja todos os confrontos da Libertadores

- Um jogador inscrito na fase preliminar pode ser inscrito por outro clube a partir da fase de grupos;

- Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube pode ser inscrito por outro apenas a partir das oitavas e não pode participar da mesma fase por dois clubes diferentes;

- Um jogador não pode disputar a fase final (oitavas, quartas, semifinal e final) por mais de um clube;No caso da Copa do Brasil, o artigo 46 do Regulamento Geral de Competições da CBF diz que "entende-se por atuar o ato do atleta (i) entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma ou (ii) ser apenado pelo árbitro na condição de substituto". Ou seja, por Nonato ter ficado apenas no banco de reservas e não ter levado cartão, ele pode jogar pelo Fluminense.

Nonato chega para reforçar o setor de meio-campo do Fluminense e assina contrato até o fim de 2022. Ele foi emprestado pelo Internacional e o clube carioca pagará R$ 500 mil pela transferência. Há a opção de compra fixada ao final do vínculo.