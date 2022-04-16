Nome do jogo contra o Náutico, Douglas Borel se desculpa por expulsão

Através de seu perfil nas redes sociais, o lateral-direito Douglas Borel se pronunciou sobre o misto de alegria e tristeza que viveu em um pequeno intervalo na partida da última sexta-feira (15) onde o Bahia ganhou por 1 a 0 do Náutico. O confronto valeu pela segunda rodada da Série B.>Veja fatos do futebol que só acreditamos porque tem imagensTendo marcado o gol do triunfo e sendo expulso por conta do segundo amarelo ao tirar a camisa na comemoração do tento, Douglas pediu desculpas "a nação tricolor, companheiros e comissão técnica" e afirmou que não tinha ciência de já ter sido amarelado no lance ocorrido aos dois minutos de partida por conta "do calor do jogo".