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Nome do jogo contra o Náutico, Douglas Borel se desculpa por expulsão

Lateral do Esquadrão marcou gol e tomou cartão vermelho com apenas 13 minutos de partida...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 14:24

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 14:24

Através de seu perfil nas redes sociais, o lateral-direito Douglas Borel se pronunciou sobre o misto de alegria e tristeza que viveu em um pequeno intervalo na partida da última sexta-feira (15) onde o Bahia ganhou por 1 a 0 do Náutico. O confronto valeu pela segunda rodada da Série B.>Veja fatos do futebol que só acreditamos porque tem imagensTendo marcado o gol do triunfo e sendo expulso por conta do segundo amarelo ao tirar a camisa na comemoração do tento, Douglas pediu desculpas "a nação tricolor, companheiros e comissão técnica" e afirmou que não tinha ciência de já ter sido amarelado no lance ocorrido aos dois minutos de partida por conta "do calor do jogo".
Além disso, o jogador formado na base do Esquadrão exaltou o caráter de felicidade no momento da comemoração de seu gol. Tento esse, aliás, que significou o seu primeiro como profissional, algo importante para justificar sua euforia que resultou em tirar a camisa e, consequentemente, tomar a segunda advertência.
Por fim, o atleta reconheceu que "ficará como lição" a situação vivida no Estádio dos Aflitos e exaltou o caráter de dedicação do restante dos atletas para compensar sua ausência no gramado.
Confira a postagem de Douglas Borel sobre a expulsão contra o Náutico
Crédito: (Foto:Divulgação/Bahia

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