Nome de Nino, do Flu, agrada Trabzonspor, que pode fazer proposta

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada é visto com bons olhos pelo futebol europeu. O Trabzonspor, da Turquia, está no mercado em busca de um zagueiro e o nome de Nino, do Tricolor, é encarado de forma positiva por representantes da equipe do Velho Continente.

A equipe turca, segunda colocada no último campeonato nacional, busca um nome para o setor com possível valor de revenda para o futuro. O nome de Nino foi colocado em pauta a representantes do Trabzonspor, que gostaram dos números e atuações do zagueiro. Desta forma, os turcos podem formalizar uma proposta nos próximos dias.

É provável que o nome tenha total aprovação interna. O próximo passo seria busca um representante no Brasil para intermediar a negociação e fazer contato com o Fluminense. A proposta inicial dos turcos giraria em torno de 2 a 3 milhões de euros (R$ 12.769.000,00 a R$ 19.153.500,00, na cotação atual).

Consequentemente, ainda não há proposta e sequer contatos oficiais, mas existe a chance do clube turco fazê-lo em breve. Recentemente, o Fluminense negociou Gilberto com o Benfica-POR. Portanto, seria a segunda negociação de um titular em um curto período de tempo.