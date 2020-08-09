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Nome de Nino, do Flu, agrada Trabzonspor, que pode fazer proposta

Turcos buscam um zagueiro e nome de defensor do Tricolor é visto com bons olhos; clube busca representante para intermediar negociação e fazer proposta oficial...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 15:34

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 15:34

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Um dos principais nomes do Fluminense na temporada é visto com bons olhos pelo futebol europeu. O Trabzonspor, da Turquia, está no mercado em busca de um zagueiro e o nome de Nino, do Tricolor, é encarado de forma positiva por representantes da equipe do Velho Continente.
A equipe turca, segunda colocada no último campeonato nacional, busca um nome para o setor com possível valor de revenda para o futuro. O nome de Nino foi colocado em pauta a representantes do Trabzonspor, que gostaram dos números e atuações do zagueiro. Desta forma, os turcos podem formalizar uma proposta nos próximos dias.
É provável que o nome tenha total aprovação interna. O próximo passo seria busca um representante no Brasil para intermediar a negociação e fazer contato com o Fluminense. A proposta inicial dos turcos giraria em torno de 2 a 3 milhões de euros (R$ 12.769.000,00 a R$ 19.153.500,00, na cotação atual).
Consequentemente, ainda não há proposta e sequer contatos oficiais, mas existe a chance do clube turco fazê-lo em breve. Recentemente, o Fluminense negociou Gilberto com o Benfica-POR. Portanto, seria a segunda negociação de um titular em um curto período de tempo.
Nino soma convocações para a Seleção Olímpica - inclusive, sendo titular do time sub-23 da Canarinho. Em 2020, pelo Fluminense, o zagueiro atuou em 11 partidas e marcou um gol.

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