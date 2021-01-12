No Z4, Bahia encara seca de triunfos no Brasileirão

No último domingo, o Bahia foi até Goiânia e ficou no empate com o Atlético-GO, resultado que não ajudou em nada a equipe, que viu a distância para os times da zona de rebaixamento aumentar.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, Dado Cavalcanti e seus comandados ganharam alguns dias para ajustar a casa e tentar chegar mais forte para encarar o Athletico, na Arena Fonte Nova.
Jejum
Além da questão de recuperar a confiança, o treinador vai trabalhar junto com o elenco para quebrar uma marca incômoda de quase dois meses sem vencer.
+ Ninguém quer o Brasileirão! Tropeço de líderes inspira memes entre os torcedores
A última vez que o Tricolor saiu de campo com um bom resultado foi no dia 24 de novembro, quando venceu o Unión Santa Fe, pela Copa Sul-Americana.
No Brasileirão o jejum é ainda maior, pois o último triunfo aconteceu no dia 16 de novembro, quando o Bahia bateu o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira.