No sub-20, Vinicius Mello participa de um gol do Internacional a cada 84 minutos

Crédito: Max Peixoto

No sábado (21), o Internacional perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Apesar da derrota, o grande destaque da partida foi Vinicius Mello, que marcou o segundo tento da equipe gaúcha e fez toda a jogada que resultou no primeiro.

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Integrado ao elenco profissional do Colorado no início de junho, o atacante disputou oito partidas do Campeonato Brasileiro, todas vindo do banco, e também entrou nos dois confrontos diante do Olímpia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar das 10 partidas disputadas, a minutagem para o atleta de 19 anos é de apenas 135 minutos, o que não dá nem dois jogos completos.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO INTER NO BRASILEIRÃOPara manter o ritmo de jogo, a comissão colorada optou por voltar a utilizar Vinicius nos jogos do sub-20 e o atacante não tem decepcionado. Em três partidas pelo Brasileiro, ele já soma dois gols e naturalmente voltou a ser uma das referências técnicas do time.

Ao todo, Vinicius disputou oito partidas pelo Sub-20 nesta temporada (cinco na Copa do Brasil e três no Brasileiro) e totaliza cerca de 841 minutos em campo com ótimos números. São sete gols e três assistências pela categoria, uma excelente média de uma participação direta em gol a cada 84 minutos.