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No STJD, Vasco alega 'erro de direito', pede anulação do jogo contra o Brasil-RS e paralisação do VAR

Cruz-Maltino entende que o Regulamento Geral de Competições da CBF foi infingido, assim como o protocolo para o uso da ferramenta. Resultado foi de empate na ocasião...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 17:22
Crédito: O empate do Vasco com o Brasil-RS foi marcado por polêmicas de arbitragem (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco deu entrada, nesta quarta-feira, com um pedido de impugnação do jogo contra o Brasil-RS, disputado na última sexta-feira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mais informações em instantes.

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