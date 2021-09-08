No STJD, Vasco alega 'erro de direito', pede anulação do jogo contra o Brasil-RS e paralisação do VAR

O Vasco deu entrada, nesta quarta-feira, com um pedido de impugnação do jogo contra o Brasil-RS, disputado na última sexta-feira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mais informações em instantes.
Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:22
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