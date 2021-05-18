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No mercado: Botafogo negocia a contratação do lateral Daniel Borges, do Mirassol

Após a derrota para o Vasco, o técnico Marcelo Chamusca admitiu a necessidade de reforços e garantiu que o Botafogo contrataria um lateral-direito...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 15:48
Crédito: Divulgação
O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a temporada. O alvo da vez é Daniel Borges, do Mirassol, com quem o clube negocia a contratação por empréstimo até o fim do ano. Nesta temporada, o jogador de 28 anos soma 14 partidas disputadas e um gol marcado. O lateral-direito trabalhou com Chamusca no CRB, em 2019, e tem contrato com o time paulista até julho de 2022. A informação foi publicada inicialmente pelo perfil "Guia Alvinegro".> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoCaso o negócio se concretize, Daniel Borges seria o 13º reforço do Botafogo para a temporada. Até aqui, o Alvinegro já contratou: o goleiro Douglas Borges; os laterais Jonathan e Rafael Carioca; os zagueiros Gilvan e Joel Carli; os meio-campistas Pedo Castro, Matheus Frizzo, Ricardinho, Felipe Ferreira e Marco Antônio; e os atacantes Marcinho e Ronald.
Além do Mirassol, atual clube, e o CRB, onde trabalhou com Chamusca, o lateral-direito soma passagens por por América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Oeste, Ponte Preta e Vitória. > Confira a tabela do Brasileirão Série BApós a derrota para o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de ida da final da Taça Rio, o técnico Marcelo Chamusca admitiu a necessidade de reforços e garantiu que o Botafogo contrataria um lateral. Ele destacou, inclusive, que existem algumas situações encaminhadas.
- A diretoria, principalmente, está trabalhando para que a gente possa contratar jogadores. Todos entendem que existe uma necessidade. Quando o torcedor coloca a faixa ele tem razão porque precisamos qualificar nosso elenco. Muitos jogadores ainda estão disputando jogos no Estadual e tem compromissos a seguir, principalmente aqueles que a gente que vão elevar nosso nível de qualidade técnica. Tenha certeza que chegarão, em várias posições, quantificar melhor, como também qualificar, dar mais experiência - afirmou, em entrevista coletiva.
- Vamos sim contratar um lateral-direito. A diretoria está trabalhando muito forte, tem algumas situações encaminhadas. Acredito que na próxima semana teremos novidades. O Warley vai permanecer no grupo, mas a ideia é trazer alguém para revezar com o Jonathan.

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