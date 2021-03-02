No jogo 600 de Cristiano Ronaldo em ligas nacionais, Juventus vence o Spezia em casa no segundo tempo

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Nesta terça-feira, a Juventus recebeu o Spezia no Juventus Stadium, em Turim, por partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. No jogo 600 de Cristiano Ronaldo por ligas nacionais, o time mandante venceu por 3 x 0 e ampliou três pontos de vantagem na zona de classificação para a Champions League.

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O Spezia não se intimidou com a eneacampeã Juventus e foi para cima no começo da partida. É verdade que, aos 20 minutos, Chiesa foi lançado por Bentancur e fez gol anulado por impedimento, no entanto, minutos antes, Marchizza chegou bem ao ataque e quase marcou para os visitantes. Assim, com boa posse de bola e sem a Juve conseguir regular a marcação, o Spezia dominou o início do jogo e ainda quase marcou em finalização de Maggiore.

ACORDA A GIGANTE

Na metade final do primeiro tempo, a Velha Senhora conseguiu ajeitar suas linhas e pressionar efetivamente o Spezia. A partir daí, o time mandante esboçou uma pressão para inaugurar o marcador: após jogada ensaiada no escanteio, Chiesa - melhor da Juve na etapa inicial - surpreendeu o goleiro, que fez defesa segura após chute rasteiro. No fim, Cristiano Ronaldo ainda concluiu boa jogada com finalização na trave, mas não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar.

COM DEDO DO TÉCNICO

O início da segunda etapa foi morno, até que Pirlo - treinador da Juventus - decidiu mexer na equipe. Aos 16, Bernardeschi e Morata entraram, apenas um minuto depois, Alex Sandro fez lançamento para Bernardeschi ganhar na corrida e servir Morata, na pequena área, que abriu o placar. Com isso, o Spezia teve que jogar de forma ofensiva e, consequentemente, abriu espaços na defesa. Foi aos 26 que Bernardeschi, de novo, fez boa jogada na ponta e serviu Chiesa que finalizou e, no rebote do goleiro Provedel, marcou o segundo.

BRILHA CRISTIANO

Na partida de número 600 de Cristiano Ronaldo em ligas nacionais, não podia faltar o dele. Após contra-ataque da Juventus, Bentancur viu bem o português, o lançou em profundidade e o atacante marcou após chute forte de esquerda. Com isso, Cristiano se tornou o primeiro jogador a fazer 20 gols em 12 temporadas consecutivas. Já nos acréscimos, o Spezia teve a chance de marcar o gol de honra, no entanto, Galabinov desperdiçou a cobrança de pênalti e viu Szczesny fazer grande defesa.

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