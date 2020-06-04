No 'Dia da Bicicleta', Corinthians relembra pinturas de Neto e Danilo

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, comemora-se o "Dia Mundial da Bicicleta", que passou a fazer parte do calendário internacional em 2018, em recado das Organização das Nações Unidas para a conscientização da importância desse meio de transporte para a saúde. Sendo assim, na linguagem futebolística, é o dia de relembrar golaços. E foi isso que o Corinthians fez, publicando duas pinturas de sua história nas redes sociais.​A primeira delas já tem quase 30 anos e foi anotada por Neto, em 1992, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista daquele ano. O Timão perdia por 1 a 0, no Pacaembu, até que o meia acertou uma bicicleta perfeita, no ângulo​. O problema, porém, foi a comemoração, em que acabou se excedendo e levando o cartão vermelho, deixando o time com um jogador a menos.

Já a segunda é mais recente e ainda não completou dois anos. A autoria foi de Danilo, outro ídolo do clube, contra o Bahia, pelo Brasileirão-2018. Naquele dia o Corinthians venceu por 2 a 1, sendo os dois gols do meia-atacante, que quebrou um jejum de mais de 800 dias sem balançar a rede. O golaço de bicicleta foi o segundo dele no jogo, sacramentando a vitória corintiana.