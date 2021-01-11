Nino Paraíba espera que o Bahia consiga reagir dentro de casa

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Foi no sufoco, mas o Bahia conseguiu somar um ponto fora de casa diante do Atlético-GO. Após sair em desvantagem na etapa inicial, o Tricolor foi atrás do empate e conseguiu um gol salvador no segundo tempo através de Gabriel.

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Apesar de não conseguir os três pontos, a equipe comemorou muito o resultado e espera obter um bom placar dentro da Arena Fonte Nova.

Um dos destaques positivos do Bahia, Nino Paraíba, já colocou o foco na partida contra o Athletico, que acontece no dia 20 de janeiro.

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‘A gente vem trabalhando, sete jogos sem vencer, a gente sabia a importância desse jogo. Falamos no vestiário que a gente não poderia perder esse jogo. Pelo menos um ponto a gente tinha que levar. Graças a Deus a gente está levando. Agora é fazer o papel de casa, o mais importante para a gente agora’, declarou.