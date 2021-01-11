Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nino Paraíba espera que o Bahia consiga reagir dentro de casa

Lateral comemorou empate diante do Atlético-GO e agora espera por triunfo contra o Athletico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:39

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:39

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Foi no sufoco, mas o Bahia conseguiu somar um ponto fora de casa diante do Atlético-GO. Após sair em desvantagem na etapa inicial, o Tricolor foi atrás do empate e conseguiu um gol salvador no segundo tempo através de Gabriel.
+ + TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar de não conseguir os três pontos, a equipe comemorou muito o resultado e espera obter um bom placar dentro da Arena Fonte Nova.
Um dos destaques positivos do Bahia, Nino Paraíba, já colocou o foco na partida contra o Athletico, que acontece no dia 20 de janeiro.
+ Saiba qual era a distância no Brasileirão do primeiro para o segundo colocado desde 2006. Confira!
‘A gente vem trabalhando, sete jogos sem vencer, a gente sabia a importância desse jogo. Falamos no vestiário que a gente não poderia perder esse jogo. Pelo menos um ponto a gente tinha que levar. Graças a Deus a gente está levando. Agora é fazer o papel de casa, o mais importante para a gente agora’, declarou.
Com o empate fora de casa, o Bahia fecha a 29ª rodada, com 29 pontos, na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados