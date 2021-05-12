Nino Paraíba comemora ano especial e crê em boas campanhas do Bahia na Sula e no Brasileirão

Crédito: Lateral está no clube de Salvador desde 2018 (Felipe Oliveira/EC Bahia

Apesar dos pesares, o ano de 2021 tem sido especial para o lateral-direito Nino Paraíba. O jogador completou recentemente 150 jogos pelo Bahia e, no último sábado (9), conquistou o título da Copa do Nordeste com a equipe. >Em que pé está o grupo do Esquadrão na Sul-Americana?Além disso, foi um dos sete jogadores do tricolor incluídos na Seleção da competição, vencida após um triunfo sobre o Ceará que vinha sendo uma 'pedra no sapato' do time de Dado Cavalcanti, eleito o comandante do time ideal da competição regional.

- Foi muito importante estar na Seleção da Copa do Nordeste junto com mais sete companheiros e o Dado Cavalcanti. Ficou tudo em casa. É sempre gratificante ter o trabalho reconhecido - disse Nino antes de completar falando sobre o jogo do título:

- Sobre o triunfo contra o Ceará, quebramos um tabu de sete, oito jogos sem vencer e vencê-los no jogo da final, fora de casa, foi maravilhoso. Quebrar essa escrita e ser campeão, foi melhor ainda. Principalmente pros torcedores. Eles estavam merecendo. Em 2018 e 2020 batemos na trave, mas esse ano conseguimos esse título maravilhoso que a torcida tanto esperava.

A equipe principal do Bahia volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 19h15 (de Brasília) contra o Guabirá pela Copa Sul-Americana, competição internacional que é um dos grandes objetivos do clube na temporada.

Para o lateral, o momento é de dar sequência e aproveitar o embalo do título da Copa do Nordeste tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão, que terá início no fim do mês:

- Agora é manter a sequência, principalmente na Sul-Americana. E começar bem o Brasileiro, que logo, logo está começando. Temos um elenco forte. Esperamos ter um ano abençoado. Tenho certeza que esse grupo vai chegar longe.