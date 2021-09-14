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Nino é eternizado nas Laranjeiras após conquista do primeiro ouro olímpico de futebol do Fluminense

Jogador teve a foto colocada em painel de atletas que fizeram história; preparador físico Marcos Seixas e do médico Marco Azizi também receberam placas...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 12:59
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Primeiro campeão olímpico da história do Fluminense, o zagueiro Nino foi homenageado pelo clube e eternizado na sala de troféus das Laranjeiras. Em cerimônia na sede social na última segunda-feira, o jogador, além do preparador físico Marcos Seixas e do médico Marco Azizi, que estavam na comissão técnica em Tóquio, receberam placas do presidente Mário Bittencourt.
Um pôster do defensor também foi acrescentado à galeria de atletas que fizeram história pelo Tricolor. Além de Nino, o Fluminense teve Afrânio Costa, do tiro esportivo, com a primeira medalha do Brasil em uma Olimpíada, em 1920, Guilherme Paraense, também do tiro esportivo, com o ouro na mesma edição. No futebol, Thiago Silva e Thiago Neves foram medalhistas de bronze nas Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008.
- Eu devo muito ao Fluminense. Sou um profissional formado no clube. Comecei como estagiário há mais de 20 anos. E como um clube que forma jogadores, também me formou como profissional. Tenho muita gratidão por esta instituição. Aqui eu aprendi muitos valores e princípios e me formei o profissional que sou hoje. Este é um clube diferente, que tenho muito orgulho de trabalhar, e fazer parte e ter amigos. Tenho certeza que quero estar em outras fotos nesta sala de troféus com novas conquistas - disse Seixas.
- A gente tem sonhos na vida. Mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia estaria aqui. Eu estava olhando as fotos aqui na sala, vendo o Rivellino, e me lembrei da minha época de torcedor de arquibancada, quando eu assistia ao Fluminense lá de cima, com seis ou sete anos, e eu jamais poderia imaginar que um dia seria médico do clube pelo qual eu sempre torci. E chegar à seleção brasileira é só um degrau a mais por estar no clube. Se não fosse pelo Fluminense, eu jamais teria tido essa oportunidade - afirmou Azizi.

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