Nino é eternizado nas Laranjeiras após conquista do primeiro ouro olímpico de futebol do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Primeiro campeão olímpico da história do Fluminense, o zagueiro Nino foi homenageado pelo clube e eternizado na sala de troféus das Laranjeiras. Em cerimônia na sede social na última segunda-feira, o jogador, além do preparador físico Marcos Seixas e do médico Marco Azizi, que estavam na comissão técnica em Tóquio, receberam placas do presidente Mário Bittencourt.

Um pôster do defensor também foi acrescentado à galeria de atletas que fizeram história pelo Tricolor. Além de Nino, o Fluminense teve Afrânio Costa, do tiro esportivo, com a primeira medalha do Brasil em uma Olimpíada, em 1920, Guilherme Paraense, também do tiro esportivo, com o ouro na mesma edição. No futebol, Thiago Silva e Thiago Neves foram medalhistas de bronze nas Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008.

- Eu devo muito ao Fluminense. Sou um profissional formado no clube. Comecei como estagiário há mais de 20 anos. E como um clube que forma jogadores, também me formou como profissional. Tenho muita gratidão por esta instituição. Aqui eu aprendi muitos valores e princípios e me formei o profissional que sou hoje. Este é um clube diferente, que tenho muito orgulho de trabalhar, e fazer parte e ter amigos. Tenho certeza que quero estar em outras fotos nesta sala de troféus com novas conquistas - disse Seixas.