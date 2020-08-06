Nino deseja boa sorte a Gilberto e brinca com Fred após 'invasão' na coletiva do Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Apesar da pouca idade e do pouco tempo no Fluminense, o zagueiro Nino teve uma rápida identificação com o clube. Escolhido para a entrevista coletiva desta quinta-feira por videoconferência, o jogador comentou a saída do lateral-direito Gilberto, citou as expectativas para o Campeonato Brasileiro e brincou em momento irreverente com Fred.

Durante a folga do elenco na segunda-feira, Nino e Calegari venceram o atacante no futevôlei. Como prenda, o camisa 9 postou um vídeo admitindo a derrota.

- Realmente ele é meu pato no futevôlei. No vídeo ele falou que perdeu para mim, mas não foi uma derrota normal não, foi uma surra (risos) - disse Nino.

Depois disso, Fred "invadiu" a coletiva para devolver a zoação.

– Por que, Nino, você ganhou no aquecimento e depois correu? Foi sua mulher que mandou você ir embora para almoçar no máximo meio-dia e meia? - disse Fred.

– O que aconteceu foi o seguinte. Nós marcamos um horário, eu iria chegar no horário certo, mas eu estava indo para o aeroporto e minha mulher olhou o GPS errado e fomos parar na Ponte Rio-Niterói e o retorno era praticamente em Búzios (risos), então acabei me atrasando e tinha horário para o almoço. Só deu tempo, realmente, de eu chegar lá, ganhar dele e ir embora. Isso deixou ele chateado, mas outro dia vamos marcar e, com certeza, postaremos o vencedor - explicou Nino.Um dos assuntos mais falados do momento é a saída de Gilberto. O jogador viaja nesta quinta-feira para se apresentar ao Benfica, de Portugal, e realizar os exames médicos. Nino desejou boa sorte ao companheiro, mas admitiu ter sido pego de surpresa pela saída.

– A situação do Gilberto já sabíamos do interesse, já havia sido noticiado. Mas, eu, pelo menos, fui pego de surpresa. Não sabia que seria tão rápido. Ontem mesmo ele já se despediu. Mas o sentimento é de gratidão por tudo que ele fez pelo clube. Desejo tudo de bom para ele. Espero que ele possa ser muito feliz e realizado lá na Europa - disse.

– Queria deixar minha torcida para o Gilberto. Um cara que nos ajudou muito, jogador com muita personalidade, muita qualidade. Ele merece ser muito feliz e receber todo o reconhecimento pelo trabalho dele. Sentimento de gratidão por toda ajuda e por todos os grandes jogos que ele fez aqui ao nosso lado - completou.

ESTREIA NO BRASILEIRÃO

Às vésperas de estrear no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá alguns desfalques por lesão. Dois deles são os zagueiros Matheus Ferraz, normalmente titular ao lado de Nino, e Digão, o substituto imediato. Por isso, é provável que o escolhido de Odair Hellmann seja Luccas Claro. O jovem defensor elogiou o companheiro e ressasltou a qualidade do elenco.

– O Luccas Claro é um jogador que está mais do que preparado. Fez grandes jogos no começo do ano. Joguei com ele duas vezes, me senti muito bem jogando ao lado dele. Nós estamos treinando juntos, todos os dias, então essa questão de entrosamento, organização, fica mais de lado. A gente consegue organizar ali dentro de campo, conversando. O mais importante nesse momento é a comunicação, para que possamos nos ajudar sempre, passando confiança, demonstrando confiança. O que vale ressaltar é a qualidade dele, e isso é indiscutível - disse Nino.

Sobre o que esperar do Fluminense na competição, Nino afirma que o time não deve brigar na parte de baixo da tabela.