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futebol

Nike vai investigar uso de camisa do Barcelona sem escudo em jogo pela Liga Europa

Camisa de Ferran Torres na partida contra o Napoli estava sem o escudo do Barcelona e o emblema da fornecedora do material esportivo do clube
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Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:34
A Nike, fornecedora de material esportivo do Barcelona, vai investigar o que aconteceu para que Ferrán Torres usasse uma camisa sem escudo e sem emblema da patrocinadora. Isto ocorreu na última quinta-feira na partida contra o Napoli, pela Liga Europa. A informação é do jornal ‘Mundo Desportivo’.> ‘Cada vez mais indispensável para o Olympique’, diz jornal francês sobre Gerson
No jogo do Barcelona contra o Napoli pela Liga Europa na última quinta-feira, Ferrán Torres usou uma camisa sem o escudo do clube e sem o emblema da Nike por cerca de 15 minutos do segundo tempo. O erro foi percebido somente pelas fotos após o atacante marcar o gol de empate de pênalti.
Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, a Nike não sabe o que pode ter acontecido para que uma camisa nessas condições chegasse ao clube. O Barcelona, em cada partida, disponibiliza três jogos de uniforme para cada jogador.
O Barcelona não deve ser punido por esse caso, já que não é exigido no regulamento da Uefa o escudo do clube ou a marca do patrocinador estampados, mas sim o nome do jogador e o número.
Crédito: FerránTorresusoucamisadoBarcelonasemoescudodoclubeesemoemblemadaNike(Foto:LluisGene/AFP

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