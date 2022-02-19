Nike vai investigar uso de camisa do Barcelona sem escudo em jogo pela Liga Europa

A Nike, fornecedora de material esportivo do Barcelona, vai investigar o que aconteceu para que Ferrán Torres usasse uma camisa sem escudo e sem emblema da patrocinadora. Isto ocorreu na última quinta-feira na partida contra o Napoli, pela Liga Europa. A informação é do jornal ‘Mundo Desportivo’.> ‘Cada vez mais indispensável para o Olympique’, diz jornal francês sobre Gerson

No jogo do Barcelona contra o Napoli pela Liga Europa na última quinta-feira, Ferrán Torres usou uma camisa sem o escudo do clube e sem o emblema da Nike por cerca de 15 minutos do segundo tempo. O erro foi percebido somente pelas fotos após o atacante marcar o gol de empate de pênalti.

Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, a Nike não sabe o que pode ter acontecido para que uma camisa nessas condições chegasse ao clube. O Barcelona, em cada partida, disponibiliza três jogos de uniforme para cada jogador.

O Barcelona não deve ser punido por esse caso, já que não é exigido no regulamento da Uefa o escudo do clube ou a marca do patrocinador estampados, mas sim o nome do jogador e o número.