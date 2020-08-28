Neto revela que vai se candidatar à presidência do Corinthians em 2023

Crédito: Reprodução / Band

Daqui três anos, as eleições no Corinthians devem ganhar um candidato de peso, já que Neto, ídolo da Fiel e apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, revelou que vai se candidatar à presidência do clube em 2023. Neste ano o ex-jogador vai concorrer a uma vaga de conselheiro.A revelação foi feita em uma live em seu canal no YouTube, nesta sexta-feira. Há algum tempo, Neto vinha avisado que gostaria de ser candidato já no pleito de 2020, porém acabou adiando os planos, pois deixou de ser conselheiro, após rusgas com Herói Vicente, e o estatuto não permitiria a candidatura.

- O Herói (Vicente) não deixou, quando ele ficou bravinho comigo, porque os caras que eram amiguinhos dele... Ele ficou bravinho e eu deixei de ser conselheiro, porque se hoje eu fosse, dificilmente eu perderia a eleição para presidente do Corinthians, mas quem sabe em 2023? Quem sabe não, em 2023 eu vou me candidatar - declarou o Craque Neto.