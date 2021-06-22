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futebol

Neto Borges posta foto e tampa a Cruz de Malta do casaco oficial do Vasco

Com contrato até o fim de julho com o Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo já tentou se desligar do clube na Justiça, mas não obteve sucesso...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:37

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:37

Crédito: Neto Borges está fora dos planos do Vasco para a temporada (Reprodução / Dugout
Nesta terça-feira, o lateral Neto Borges, do Vasco, postou uma foto no "Story", do Instagram, para parabenizar o meia Carlinhos pelo aniversário. Na foto, os dois estão em um aeroporto com os casacos oficias do clube. Contudo, o jogador tampou a Cruz de Malta, que está presente na vestimenta. Veja a foto abaixo.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Além dos salários de dezembro a abril, Neto Borges afirmou, na ação, que o clube não pagou o que chamou de "gratificação natalina". Ele entende também como assédio moral o afastamento sofrido. Afirma também que o FGTS não foi recolhido até o momento da ação. Ele está fora dos planos do departamento de futebol. Para a posição, o Cruz-Maltino conta com Zeca, Riquelme e MT.
> Veja a tabela da Série B
Neto Borges foi contratado pelo Vasco no ano passado, por empréstimo junto ao Genk, da Bélgica. Foram 23 jogos pelo clube cruz-maltino, que acabou rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

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