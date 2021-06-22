Neto Borges posta foto e tampa a Cruz de Malta do casaco oficial do Vasco

Crédito: Neto Borges está fora dos planos do Vasco para a temporada (Reprodução / Dugout

Nesta terça-feira, o lateral Neto Borges, do Vasco, postou uma foto no "Story", do Instagram, para parabenizar o meia Carlinhos pelo aniversário. Na foto, os dois estão em um aeroporto com os casacos oficias do clube. Contudo, o jogador tampou a Cruz de Malta, que está presente na vestimenta. Veja a foto abaixo.

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Além dos salários de dezembro a abril, Neto Borges afirmou, na ação, que o clube não pagou o que chamou de "gratificação natalina". Ele entende também como assédio moral o afastamento sofrido. Afirma também que o FGTS não foi recolhido até o momento da ação. Ele está fora dos planos do departamento de futebol. Para a posição, o Cruz-Maltino conta com Zeca, Riquelme e MT.

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