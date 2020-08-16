Nenê faz dois, Fluminense bate o Internacional e vence a primeira no Brasileirão

O Fluminense, enfim, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em partida válida pela terceira rodada, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Nenê, artilheiro do Tricolor na temporada com 11 gols, marcou duas vezes, de pênalti. Paolo Guerrero descontou.
Com isso, o Flu chega aos quatro pontos na competição e vai para a oitava posição. Na próxima rodada, visita o RB Bragantino, na quarta-feira, às 19h15. Já o Inter perde a primeira no Brasileiro e fica com seis pontos no quinto lugar. Também na quarta, o time de Eduardo Coudet encara o Atlético-GO.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
LIDERADOS POR GUERREROEm um primeiro tempo agitado no Maracanã, mesmo sendo visitante, foi o Internacional quem ficou com a bola no pé a maior parte do tempo. Paolo Guerrero foi quem liderou as ações ofensivas do Colorado, primeiro achando Edenílson e Thiago Galhardo dentro da área em condições de finalizar, com Igor Julião defendendo em cima da linha uma das oportunidades. Mas o centroavante foi quem decidiu ao aproveitar uma sobra dentro da área para abrir o placar após cobrança de escanteio.
MELHORA E EMPATE
Mesmo atrás, o Fluminense acabou melhorando após o gol sofrido e tentou criar mais. Aos 37 minutos, a dupla Marcos Paulo e Evanilson, responsável pelas melhores chegadas do Tricolor nas últimas partidas, voltou a funcionar. O primeiro achou um bom lançamento para o centroavante, que foi derrubado por Victor Cuesta na área. Nenê foi para a cobrança e marcou seu 10º gol na temporada, sendo o primeiro após a paralisação.FLUMINENSE MELHOR
Sedento pela primeira vitória na competição, o Fluminense foi para cima na segunda etapa. Dodi obrigou Lomba a fazer boa defesa em cobrança de falta e Michel Araújo ainda teve outra oportunidade aos 17, quando até marcou, mas viu o lance ser anulado pois a bola bateu em sua mão. A melhor chance do Inter foi com Edenílson, que tocou de cobertura, mas viu Luccas Claro salvar quase em cima da linha.
A VITÓRIA
Na pressão, o Flu conseguiu mais um pênalti para passar à frente no placar. Aos 28 minutos, após cobrança de falta para a área, Luccas Claro finalizou, mas Lomba espalmou para fora. No entanto, antes do chute a bola bateu no cotovelo de Zé Gabriel. Nenê foi novamente para a cobrança e marcou o segundo do Tricolor. O Inter foi para cima nos minutos finais para aproveitar o recuo dos donos da casa, mas não conseguiu ser eficiente.
FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE 2X1 INTERNACIONALData/Hora: 16/08/2020, às 18hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (FIFA - SP)Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
Cartões amarelos: Dodi, Nino (FLU), Boschilia, Saravia, Edenilson (INT)Gols: Guerrero (27'/1ºT) (0-1), Nenê (38'/1ºT) (1-1), Nenê (31'/2ºT)
FLUMINENSE: Muriel: Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo (Wellington Silva - 27'/2ºT); Nenê (Ganso - 37'/2ºT), Marcos Paulo (Luiz Henrique - 27'/2ºT) e Evanilson (Yago Felipe - 44'/2ºT). Técnico: Maurício Dulac.
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia (Marcos Guilherme - 21'/2ºT), Patrick (Yuri Alberto - 38'/2ºT), Thiago Galhardo e Guerrero (William Pottker - 21'/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.