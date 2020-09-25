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'Necessita de dinheiro e é uma dificuldade que temos', diz Odair sobre possíveis reforços no Flu

Em entrevista coletiva após eliminação na Copa do Brasil, técnico destaca que a direção do clube segue mapeando o mercado por reforços apesar das dificuldades financeiras...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 14:06
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após a derrota para o Atlético-GO por 3 a 1, que resultou na eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann comentou, em coletiva de imprensa, sobre a possível chegada de reforços para o elenco Tricolor. De acordo com o comandante, a questão financeira é uma das principais dificuldades da diretoria.
– A gente conversa internamente sobre a possibilidade, com diretoria e comissão técnica. Sempre dentro da realidade do clube, que atravessa dificuldades financeiras. Dentro das possibilidades, estamos visualizando o mercado. Não há uma facilidade. Necessita de dinheiro e é uma dificuldade que temos. Se tiver uma boa oportunidade, com certeza o Fluminense estará aberto a essa possibilidade para reforçar a equipe no Brasileiro - destacou.
Com a eliminação desta quinta, o Fluminense disputará apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada. No entanto, com a venda de Evanilson para o Porto, e a iminente saída de Marcos Paulo, que interessa ao Olympique de Marselha, o ataque tricolor precisa de reforços pontuais.
Para o setor, Odair têm utilizado nos últimos jogos o jovem Luiz Henrique e Wellington Silva. Como peça de reposição, Felippe Cardoso e o peruano Fernando Pacheco entraram no jogo desta quinta. Além deles, Marcos Paulo segue no elenco Tricolor, porém não foi relacionado após sentir uma indisposição, segundo a assessoria do clube.
Até o momento, dois nomes estão na mira do Fluminense: o atacante Lucca, que está no fim de seu contrato com o Al-Khor, do Catar, e o ex-Corinthians Léo Jabá, que atualmente está sem espaço no PAOK, da Grécia. Todavia, o primeiro está mais próximo de um acerto e tem o aval de Odair, que trabalhou com Lucca no Internacional em 2018.

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