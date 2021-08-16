Náutico tenta acabar com a má fase diante do Cruzeiro

Após liderar grande parte da Série B e quebrar diversos recordes no torneio, o Náutico vive um momento negativo e coleciona quatro derrotas consecutivas.
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Fora do G-4, o Timbu volta a campo nesta terça-feira para encarar o Cruzeiro e a meta do Náutico é vencer.
Na coletiva de imprensa do último sábado, o técnico Hélio dos Anjos deu o recado e espera a reação.
‘Terça-feira nós temos um jogo em casa que não tem como a gente não fazer prevalecer o mando de campo, não fazer o resultado’, afirma o treinador.
Com 30 pontos conquistados, o Timbu aparece na 6ª colocação e apenas a vitória pode recolocar o time no G-4.