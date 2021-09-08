Natanael comemora sequência, assistências e boa fase do Coritiba

Crédito: Lateral está consolidado como titular do Coxa (Divulgação/Coritiba

O Coritiba segue imparável na Série B e, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Brusque, colocou a responsabilidade no CRB ao abrir cinco pontos na dianteira da competição. E, na vitória com autoridade de terça-feira (7), mais uma vez, um dos destaques do time foi o jovem lateral-direito Natanael, sendo dele a assistência para Léo Gamalho fazer o 3 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa rodada anterior, no triunfo sobre o Londrina, Natanael deu assistência para o gol de empate do Coritiba, no fim do primeiro tempo. O jogo foi para o intervalo com o placar em 2 a 2 e terminou com a vitória do Coxa por 3 a 2.

- Fico feliz em poder ter ajudado com mais uma assistência. Na última partida também já tinha conseguido dar um passe para gol. É muito gratificante poder ajudar nesse sentido. Sabemos que estamos fazendo uma boa campanha, mas precisamos manter e até mesmo elevar o nível de atuação pra atingir o nosso objetivo final que é o acesso - ressalta Natanael.

O lateral também destacou a importância da vitória em termos de tabela:

- Os três pontos são fundamentais para nos manter na liderança com uma boa distância para o quinto colocado. E a estratégia é essa, pensar jogo a jogo, conquistar os três pontos, para ir se distanciando cada vez mais. Mérito de todo o grupo que vem desempenhando um bom trabalho.