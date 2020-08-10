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futebol

Nas redes sociais, Fiel sai em apoio a Luan após protesto no Corinthians

Meia-atacante tem sido alvo de críticas após derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. No Twitter, torcida defende o camisa 7 do TImão...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 18:03

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:03

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Horas depois do elenco do Corinthians se reapresentar ao CT Joaquim Grava com protestos direcionados ao meia-atacante Luan, parte da Fiel se mobilizou nas redes sociais em defesa do camisa 7. No Twitter, os torcedores do Timão subiram a hashtag '#ApoioAoLuan' para passarem força ao jogador.
Desde o último sábado, quando o Corinthians perdeu a final do Campeonato Paulista para o seu rival Palmeiras, o meia-atacante vem sofrendo pesadas críticas. Vale lembrar que Luan terminou a partida com o joelho sangrando e se queixando de dores no tornozelo. Por conta disso, o jogador não participou das cobranças de pênaltis.
Na manhã desta segunda, alguns torcedores estiveram na porta do centro de treinamento do Corinthians e levaram uma faixa chamando Luan de 'pipoqueiro'. O jogador ainda sente dores no tornozelo e é dúvida para a estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, quarta, no Mineirão.
Em meio ao clima de instabilidade, parte da torcida se uniu para apoiar o jogador. Até o horário desta publicação, mais de 3 mil postagens foram feitas no Twitter em apoio ao atleta - eleito o melhor das Américas em 2017 e contratado do Corinthians pelo Grêmio no início desta temporada.

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