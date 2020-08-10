Nas redes sociais, Fiel sai em apoio a Luan após protesto no Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Horas depois do elenco do Corinthians se reapresentar ao CT Joaquim Grava com protestos direcionados ao meia-atacante Luan, parte da Fiel se mobilizou nas redes sociais em defesa do camisa 7. No Twitter, os torcedores do Timão subiram a hashtag '#ApoioAoLuan' para passarem força ao jogador.

Desde o último sábado, quando o Corinthians perdeu a final do Campeonato Paulista para o seu rival Palmeiras, o meia-atacante vem sofrendo pesadas críticas. Vale lembrar que Luan terminou a partida com o joelho sangrando e se queixando de dores no tornozelo. Por conta disso, o jogador não participou das cobranças de pênaltis.

Na manhã desta segunda, alguns torcedores estiveram na porta do centro de treinamento do Corinthians e levaram uma faixa chamando Luan de 'pipoqueiro'. O jogador ainda sente dores no tornozelo e é dúvida para a estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, quarta, no Mineirão.