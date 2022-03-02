'Não tenho medo de mudanças', diz Thomas Tuchel após saída de Roman Abramovich do Chelsea

O anúncio de que Roman Abramovich colocou o Chelsea à venda caiu como uma bomba na equipe inglesa. Apesar disso, o técnico dos Blues, Thomas Tuchel, evitou fazer muitos comentários após a classificação de sua equipe na Copa da Inglaterra, nesta quarta-feira.- Eu não estou preocupado. Me sinto privilegiado e em um bom lugar. Não sou uma pessoa que se preocupa com coisas que não posso influenciar. É uma grande notícia e uma grande mudança, mas não tenho medo da mudança - declarou Tuchel em entrevista coletiva.

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Thomas Tuchel afirmou que os jogadores do Chelsea já sabiam da possibilidade, mas que o foco era única e exclusivamente no duelo com o Luton Town.

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- Nós não conversamos sobre isso. Nós aceitamos. Eles (jogadores) têm internet e assistiram à TV. Focamos a preparação apenas no esporte. Acho que não preciso falar sobre isso. Eu, talvez, não saiba tanto quanto vocês pensam que sei - frisou.