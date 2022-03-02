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'Não tenho medo de mudanças', diz Thomas Tuchel após saída de Roman Abramovich do Chelsea

Treinador dos Blues diz que jogadores já sabiam da possibilidade de mudança, mas afirmou que foco está única e exclusivamente dentro das quatro linhas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 19:41

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:41

O anúncio de que Roman Abramovich colocou o Chelsea à venda caiu como uma bomba na equipe inglesa. Apesar disso, o técnico dos Blues, Thomas Tuchel, evitou fazer muitos comentários após a classificação de sua equipe na Copa da Inglaterra, nesta quarta-feira.- Eu não estou preocupado. Me sinto privilegiado e em um bom lugar. Não sou uma pessoa que se preocupa com coisas que não posso influenciar. É uma grande notícia e uma grande mudança, mas não tenho medo da mudança - declarou Tuchel em entrevista coletiva.
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Thomas Tuchel afirmou que os jogadores do Chelsea já sabiam da possibilidade, mas que o foco era única e exclusivamente no duelo com o Luton Town.
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- Nós não conversamos sobre isso. Nós aceitamos. Eles (jogadores) têm internet e assistiram à TV. Focamos a preparação apenas no esporte. Acho que não preciso falar sobre isso. Eu, talvez, não saiba tanto quanto vocês pensam que sei - frisou.
Crédito: ThomasTucheljáconquistoutrêstítulosdesdequechegouaoChelsea(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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