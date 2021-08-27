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Na Vila, Flamengo e Santos colocam à prova gosto pela posse de bola e fazem duelo particular no Brasileirão

Rivais neste sábado, na Vila Belmiro, Renato Gaúcho e Fernando Diniz comandam as equipes que mais ficam com a posse de bola e trocam passes no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:00
Crédito: Os donos da bola: Jean Mota e Camacho, pelo Santos, e Willian Arão e Filipe Luís, pelo Flamengo (Arte Lance!
Pode-se alcançar o controle de uma partida de futebol de várias maneiras. No caso de Santos e Flamengo, o desejo é pelo domínio a partir da posse de bola. É o que os números do Brasileirão indicam, uma vez que os times de Renato Gaúcho e Fernando Diniz são os donos das maiores médias de posse de bola, passes totais e passes certos. Portanto, espera-se um duelo particular neste sábado, às 19h na Vila Belmiro, onde as equipes se enfrentam pela 18ª rodada.+ Confira a classificação atualizada e os próximos jogos do Brasileirão!O Flamengo, atual quinto colocado, lidera as duas estatísticas: tem 60,66% de posse de bola e troca, em média, 528,2 passes por partida. O Santos, na 11ª posição, vem abaixo, com 60,16% e 489,18 toques por jogo. Os índices de acertos nos passes são quase idênticos, com ligeira vantagem para o Peixe, 92,17%, diante dos 92,16% do Rubro-Negro. Os números são do "FootStats".OS DONOS DA BOLA NO FLAMENGO
Habituados a ter a posse de bola diante dos rivais, não é surpresa que Santos e Flamengo também tenha os atletas que mais tocam a bola no Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros Filipe Luís (986 passes certos) e Willian Arão (870) são os primeiro e terceiro colocados do ranking, respectivamente. Os santistas Jean Mota (901) e Camacho (818) ocupam segunda e quarta posições da lista.
Todos têm índice de acerto superior a 93,6% no fundamento e cumprem funções importantes na saída de bola e na construção de jogadas ofensivas.
Aliando experiência e técnica, Filipe Luís tem cada vez mais ocupado a faixa central do campo no Flamengo, interagindo especialmente com Diego e os atacantes que atuam pelo lado esquerdo, como Michael, Bruno Henrique e Vitinho. Já Willian faz a saída de bola pela direita, tem bom entrosamento com Everton Ribeiro, o lateral Isla, ou Matheuzinho, e o zagueiro central - posição que, diante do Santos neste sábado, deve ficar a cargo de Gustavo Henrique.

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