futebol

Na mira do Santos, Holan é campeão chileno, mas não descarta a saída

Ariel Holan conquistou o título chileno com a Universidad Católica nesta quarta...
LanceNet

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:22

Crédito: TyC Sports
Um dos nomes cotados pelo Santos para a vaga de Cuca, o argentino Ariel Holan conquistou o título chileno com a Universidad Católica na noite desta quarta-feira. A equipe empatou em 0 a 0 com o União La Calera e ficou com a taça com uma rodada de antecipação.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroApós o jogo, o treinador não confirmou a permanência no clube. Holan tem mais um ano de contrato, mas tem um cláusula que lhe permite deixar o clube sem o pagamento de multa. De acordo com o site Emol.com, o treinador quer reforços para suprir as perdas da equipe durante a temporada. A Católica vendeu três jogadores titulares: Kuscevic, hoje no Palmeiras, Pinares, que está no Grêmio, e Magnasco, que foi para o La Serena. Ainda houve lesão de Lanaro. Nenhuma das perdas foi reposta.- Nós precisamos ter uma conversa e ajustar isso. É importante o projeto do clube que mantenha todos esses juvenis para jogar copas e o campeonato - afirmou o treinador.Ariel Holan já foi procurado pelo Santos anteriormente, antes de o clube acertar com Jorge Sampaoli. Ele teve um trabalho de sucesso no Independiente, da Argentina.
O Peixe já sabe que o técnico Cuca vai deixar o clube após o Campeonato Brasileiro e iniciou um trabalho de conversas com alguns treinador, como Tiago Nunes e Hernan Crespo. O escolhido deve ser anunciado em breve.

