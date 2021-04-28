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'Na minha opinião, Messi deveria encerrar a carreira no Barcelona', diz Koeman sobre futuro do argentino

Treinador do Barcelona minimiza interesse do Paris Saint-Germain no craque argentino e diz que jogador deveria renovar seu contrato com a equipe da Catalunha...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 15:15
Crédito: AVIER SORIANO / AFP
Na véspera do duelo entre Barcelona e Granada, pelo Campeonato Espanhol, que pode colocar o time catalão na liderança da La Liga, o argentino Lionel Messi foi tema na coletiva de Ronald Koeman. Perguntado sobre o futuro do jogador, que tem contrato até o fim da temporada, mas tem uma proposta do PSG, o holandês afirmou que não se importa com especulações.
+ Veja a tabela da La Liga- Não estou interessado porque, em primeiro lugar, não sei se é verdade. E em segundo lugar, espero que Leo continue conosco. A carreira dele tem que terminar aqui porque ele esteve aqui toda a sua vida. Eu não me importo com o que saiu na imprensa. O que pode acontecer no final da temporada veremos então. Eu não me importo hoje - disse Koeman.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Ronald Koeman também foi questionado sobre Neymar, que foi muito elogiado por Pep Guardiola. Para o treinador do Manchester City, o Barcelona poderia ter ganhado mais "duas ou três Champions" caso o brasileiro não tivesse saído para o PSG.
- É sempre importante ter os melhores do mundo e eles mostraram que estiveram juntos no Barça. Agora não é assim e trabalhamos com aqueles que temos, que são bons jogadores. E nós mostramos que é assim que podemos lutar. Você nunca sabe se ganha quando tem o melhor. Temos que falar sobre hoje. O que aconteceu até agora não conta - afirmou.

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