'Na minha opinião, Messi deveria encerrar a carreira no Barcelona', diz Koeman sobre futuro do argentino

Crédito: AVIER SORIANO / AFP

Na véspera do duelo entre Barcelona e Granada, pelo Campeonato Espanhol, que pode colocar o time catalão na liderança da La Liga, o argentino Lionel Messi foi tema na coletiva de Ronald Koeman. Perguntado sobre o futuro do jogador, que tem contrato até o fim da temporada, mas tem uma proposta do PSG, o holandês afirmou que não se importa com especulações.

+ Veja a tabela da La Liga- Não estou interessado porque, em primeiro lugar, não sei se é verdade. E em segundo lugar, espero que Leo continue conosco. A carreira dele tem que terminar aqui porque ele esteve aqui toda a sua vida. Eu não me importo com o que saiu na imprensa. O que pode acontecer no final da temporada veremos então. Eu não me importo hoje - disse Koeman.

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Ronald Koeman também foi questionado sobre Neymar, que foi muito elogiado por Pep Guardiola. Para o treinador do Manchester City, o Barcelona poderia ter ganhado mais "duas ou três Champions" caso o brasileiro não tivesse saído para o PSG.