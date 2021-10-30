Na luta contra o Z4, Vitória empata sem gols com a Ponte Preta

Em confronto direto na luta contra o Z4, Ponte Preta e Vitória entraram em campo na tarde deste sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B. Na necessidade de conquistar um bom resultado na casa do rival, o Leão acabou não tendo sucesso nas chances que criou e acabou ficando no 0 a 0.
Com o resultado, a equipe comandada por Gilson Kleina chegou aos 38 pontos, mantendo-se na 15ª colocação. Já o time comandado por Wagner Lopes chegou aos 33 pontos, porém pulando apenas o 17º lugar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPonte tem melhor início
Fazendo valer o fator casa, a equipe da Ponte Preta tratou de colocar pressão no Vitória nos primeiros movimentos. Mesmo não oferecendo perigo ao goleiro Lucas Arcanjo, com exceção à cabeçada de Moisés que fez o camisa 1 a mostrar serviço, chegou a deixar o adversário sem conseguir sair de seu campo de defesa trabalhando a bola, obrigando-o a fazer passes longos, isso tudo até meados dos 20 minutos.
Entretanto, aos poucos, o Leão foi se soltando no jogo. Até a reta final da etapa contando com os acréscimos, deu a resposta com Fabinho, que viu Ivan fazer uma boa defesa em seu arremate, ainda teve a oportunidade de fazer seu primeiro tento momentos depois com Roberto, mas outra vez o arqueiro da Macaca mostrou que não estava disposto a sofrer gols, conseguindo levar o empate parcial para os vestiários.
Treinadores apostam em caras novas para a segunda etapa
Com os times voltando para o segundo tempo, tanto Kleina, quanto Wagner Lopes decidiram mudar seus esquemas táticos iniciais. Pelo lado do comandante da Ponte, Fessin entrou no lugar de Matheus Anjos, enquanto pelo lado do comandante do Leão, Fernando Neto foi o escolhido para dar um novo ritmo ao time entrando no lugar de Eduardo.
E quem se deu melhor após a troca foram os mandantes. Até meados dos 15 minutos, martelava o Rubro-negro na esperança de encontrar seu tento, quase marcando com Rafael Santos em um forte chute após passe de Moisés, mas que acabou parando na boa intervenção de Lucas.
Tudo ou nada para ambos
Vendo o tempo passar, o desespero passou a tomar conta dos jogadores, principalmente do Vitória, que precisavam do triunfo para deixar o Z4. Porém, até os 30 jogados, os visitantes pouco conseguiam finalizar, sendo uma única vez com David, que acabou colocando muita força na bola ao tentar encobrir Ivan.
Promovendo suas últimas substituições, os treinadores ainda sonhavam com um gol nos momentos finais. Até os acréscimos, a Ponte quase marcou com Rodrigão, sendo esse o último lance de perigo antes do apito final.
FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 0x0 VITÓRIA
Data e horário: 30/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (CBF-AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (CBF-AL) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (CBF-RJ)
Cartões Amarelos: Yago, 37'/1ºT; João Pedro, 41'/1ºT; Roberto, 3'/2ºT; Moisés, 4'/2ºT; Fernando Neto, 8'/2ºT; Marcos Júnior, 16'/2ºT; Marcinho, 16'/2ºT; Bruno Oliveira, 20'/2ºT; Iago, 20'/2ºT
PONTE PRETA: Ivan; Kevin, Fábio Sanches, Rayan (Ednei, aos 42'/2ºT) e Rafael Santos; Marcos Júnior (Lucas Cândido, aos 27'/2ºT), Yago (André Luiz, 18'/2ºT) e Matheus Anjos (Fessin, no intervalo); Richard (Iago, 18'/2ºT), Rodrigão e Moisés.(Técnico: Gilson Kleina)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Thalisson Kelven e Roberto (Soares, 46'/2ºT); João Pedro, Eduardo (Fernando Neto, no intervalo); Bruno Oliveira (Renan Luís, aos 47'/2ºT); Fabinho, David (Manoel, 32'/2ºT) e Marcinho (Caíque Souza, aos 49'/2ºT).(Técnico: Wagner Lopes)