Mundo Deportivo: ' Barcelona retornou muito conectado'

O Barcelona voltou conectado. Ele saiu com tudo e depois de um minuto fez o primeiro gol. E a equipe deu uma boa imagem de solidez nesta volta.
Setien foi cauteloso. Ele não arriscou com Umtiti, que foi libertado no dia anterior ou com Suárez. Ele deu a alternativa a Araujo, que teve um bom jogo, sem nunca perder o foco. O uruguaio de 21 anos, com 1,93 de altura, combinou bem com Piqué em uma equipe que, no primeiro tempo, pressionou muito bem no meio-campo. Após o intervalo, o Mallorca voltou a pressionar e durante todo o jogo manteve um bom tom, criando perigo, mas sem poder se opor à vitória. Um Barça com desejo muito aparente resolveu a sua primeira final. O gol de Braithwaite recompensou o bom desempenho do jogador contratado de última hora e o alinhamento de Suárez nos últimos minutos também foi uma boa notícia para o time.
O Barcelona fez um bom jogo, contundente para que não tenhamos dúvidas do poder do Barcelona. Com isso, pressiona o Real Madris. Parece indicar emoção em um campeonato diferente, mas no qual todos devem estar felizes por ele ter retornado.
NR: Santi Nolla é editor e colunista do 'Mundo Deportivo' diário espanhol que é parceiro do LANCE! no pool mundial de diários esportivosE MAIS:Alemanha: Kaiserslautern irá decretar falênciaLateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismoDia do Mercado: Futuro de Keno, Fernandinho quer voltar ao Brasil... E MAIS: