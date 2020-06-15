Mundo Deportivo: ' Barcelona retornou muito conectado'

Setien foi cauteloso. Ele não arriscou com Umtiti, que foi libertado no dia anterior ou com Suárez. Ele deu a alternativa a Araujo, que teve um bom jogo, sem nunca perder o foco. O uruguaio de 21 anos, com 1,93 de altura, combinou bem com Piqué em uma equipe que, no primeiro tempo, pressionou muito bem no meio-campo. Após o intervalo, o Mallorca voltou a pressionar e durante todo o jogo manteve um bom tom, criando perigo, mas sem poder se opor à vitória. Um Barça com desejo muito aparente resolveu a sua primeira final. O gol de Braithwaite recompensou o bom desempenho do jogador contratado de última hora e o alinhamento de Suárez nos últimos minutos também foi uma boa notícia para o time.