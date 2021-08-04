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'Muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Vasco', celebra Diego Fernández da equipe Sub-20

Jovem paraguaio foi autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa pela Taça Guanabara da categoria. Time volta a campo sábado, diante do Athletico pelo Brasileirão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 20:21
Crédito: Vitor Brugger/Vasco
A equipe sub-20 do Vasco derrotou a Portuguesa por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira. Um dos destaques do triunfo pela Taça Guanabara da categoria foi o paraguaio Diego Fernández, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Após o jogo, ele concedeu algumas palavras ao site oficial do clube carioca.
+ Confira e simule os confrontos da Copa do Brasil– Muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Vasco. Contente também pelo grupo que atuou hoje, muitos não estavam jogando e tiveram oportunidade por mais alguns minutos. Agora temos descansar e recuperar rápido porque teremos um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado, com o Athletico – disse o paraguaio.
+ A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa
Desde sua chegada em fevereiro, vindo do Sportivo Luqueño (PAR), o atleta tem conquistado o seu espaço no time. Sob o comando de Alexandre Gomes, Diego tem tido ainda mais oportunidades e ele foi uma contratação da Captação e do Setor de Inteligência de Mercado do Clube.
Ele espera crescer ainda mais e seguir os passos de seu seu conterrâneo Matías Galarza, que foi campeão Carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Sub-20, e está nos profissionais.
+ Cinco coisas do Vasco para prestar atenção contra o São Paulo
Vale destacar que nesta temporada, o jogador entrou em campo em 14 partidas e marcou o seu primeiro gol. Além dele, a equipe sub-20 do Vasco conta com outro paraguaio, o atacante Elias Ovelar.

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