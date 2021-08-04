'Muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Vasco', celebra Diego Fernández da equipe Sub-20

Crédito: Vitor Brugger/Vasco

A equipe sub-20 do Vasco derrotou a Portuguesa por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira. Um dos destaques do triunfo pela Taça Guanabara da categoria foi o paraguaio Diego Fernández, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Após o jogo, ele concedeu algumas palavras ao site oficial do clube carioca.

+ Confira e simule os confrontos da Copa do Brasil– Muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Vasco. Contente também pelo grupo que atuou hoje, muitos não estavam jogando e tiveram oportunidade por mais alguns minutos. Agora temos descansar e recuperar rápido porque teremos um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado, com o Athletico – disse o paraguaio.

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Desde sua chegada em fevereiro, vindo do Sportivo Luqueño (PAR), o atleta tem conquistado o seu espaço no time. Sob o comando de Alexandre Gomes, Diego tem tido ainda mais oportunidades e ele foi uma contratação da Captação e do Setor de Inteligência de Mercado do Clube.

Ele espera crescer ainda mais e seguir os passos de seu seu conterrâneo Matías Galarza, que foi campeão Carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Sub-20, e está nos profissionais.

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