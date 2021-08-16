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MT se desculpa: 'No Vasco da Gama, aprendo todos os dias a moldar o meu caráter. Por isso, estou envergonhado'

Meia foi flagrado numa festa durante a presente pandemia. Por conta disso, acabou multado e afastado pela diretoria cruz-maltina. O jogador afirmou estar arrependido...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:06
Crédito: Polivalente, MT é uma das revelações desta temporada do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco
Após ter sido multado e afastado em função de ter ido a uma festa durante a pandemia - descumprindo orientação do Vasco -, MT se manifestou. O meia publicou no Instagram uma retratação direcionada principalmente aos torcedores. Confira o texto."Torcida vascaína,
Meus pais sempre me ensinaram a responder por todos os meus atos. Cada ação, uma consequência. Antes de mais nada, queria pedir desculpa, de peito aberto, pelo erro cometido no último fim de semana. Em um momento de pandemia, assumo que fui infeliz na decisão. No Vasco da Gama, aprendo todos os dias a moldar o meu caráter. Por isso, estou envergonhado. Faço questão de registrar. Saibam sempre que a cruz de malta será o meu pendão.
Ao Vasco, tudo!"
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
MT foi titular contra o Remo, e na lateral esquerda, em função da suspensão de Léo Matos - Zeca passou à lateral direita. Riquelme estava voltando de lesão. Com a punição do clube, o jogador polivalente não será relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Remo.

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