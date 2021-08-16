MT se desculpa: 'No Vasco da Gama, aprendo todos os dias a moldar o meu caráter. Por isso, estou envergonhado'

Após ter sido multado e afastado em função de ter ido a uma festa durante a pandemia - descumprindo orientação do Vasco -, MT se manifestou. O meia publicou no Instagram uma retratação direcionada principalmente aos torcedores. Confira o texto."Torcida vascaína,

Meus pais sempre me ensinaram a responder por todos os meus atos. Cada ação, uma consequência. Antes de mais nada, queria pedir desculpa, de peito aberto, pelo erro cometido no último fim de semana. Em um momento de pandemia, assumo que fui infeliz na decisão. No Vasco da Gama, aprendo todos os dias a moldar o meu caráter. Por isso, estou envergonhado. Faço questão de registrar. Saibam sempre que a cruz de malta será o meu pendão.