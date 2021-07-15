Mosquito se empolga com a possibilidade de jogar com Renato Augusto no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A possível volta de Renato Augusto está mexendo com os torcedores do Corinthians, que estão ansiosos pela volta de um dos ídolo da história recente do clube. Mas não é só a Fiel torcida que está empolgada com essa possibilidade, os jogadores também não escondem o sentimento, como é o caso de Gustavo Mosquito, que fez elogios ao ex-corintiano, que ainda tem contrato na China. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o atacante do Timão foi perguntado sobre como a notícia do interesse do clube em Renato tem repercutido internamente e a resposta de Mosquito foi a mais receptiva possível. Além de manifestar o desejo de jogar com o meia, ele fez questão de dizer o quanto um atleta desse nível pode ajudar o time dentro de campo.

- É um grande jogador o Renato, acho que se vier um jogador desse nível vai nos ajudar muito, será muito bem-vindo, ele conhece muito bem o clube, tem uma história aqui dentro e, se vier, vai ajudar muito. Com certeza vou ficar muito feliz de jogar ao lado dele - afirmou.