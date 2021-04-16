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Morato celebra triunfo no clássico: 'Vitória que o torcedor vascaíno com certeza está vibrando'

Após marcar o terceiro gol da vitória do Gigante da Colina, atacante repetiu a comemoração de Edmundo e levou os torcedores à loucura nas redes sociais...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 23:31

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 23:31
Crédito: Morato disputou seu segundo jogo com a camisa do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Na vitória do Vasco sobre o Flamengo por 3 a 1, uma comemoração levou a torcida à loucura. No terceiro gol do Gigante da Colina, o atacante Morato homenageou um ídolo do clube: Edmundo, ao repetir a dança que o Animal fez no duelo entre as equipes pelo Brasileirão de 97. Na época, o clube vivia uma das melhores fases de sua história, e emplacou goleadas sobre o rival.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaNa saída de campo, o jogador, que atuou pela segunda vez com a camisa do Cruz-Maltino, exaltou a vitória e disse que torcedor deve estar muito feliz com o resultado. Apesar de ainda estar se adaptando à equipe, o atacante teve uma ótima atuação e foi uma grande opção ofensiva nos contra-ataques.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Feliz pelo gol, pela vitória. Vitória que o torcedor vascaíno com certeza tá vibrando, mas pedir calma. Torcedor vascaíno que nos dê um pouco mais de espaço e confiança de que essa galera vai reverter essa situação - comentou o atacante.
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O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30, pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa.

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