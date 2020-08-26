Monaco acerta a contratação de Caio Henrique, do Atlético de Madrid

Crédito: Divulgação

Caio Henrique será o novo reforço do Monaco. O ex-jogador de Fluminense e Grêmio chega ao clube francês por oito milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) e assinará por cinco anos.

O brasileiro também estava na mira de Porto e Benfica, mas as negociações não avançaram. No Monaco, Caio Henrique terá a companhia de Jorge, ex-Flamengo, e Jemerson, ex-Atlético Mineiro.