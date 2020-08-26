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futebol

Monaco acerta a contratação de Caio Henrique, do Atlético de Madrid

Lateral com passagens por Fluminense e Grêmio assinará por cinco temporadas...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 12:37
Crédito: Divulgação
Caio Henrique será o novo reforço do Monaco. O ex-jogador de Fluminense e Grêmio chega ao clube francês por oito milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) e assinará por cinco anos.
O brasileiro também estava na mira de Porto e Benfica, mas as negociações não avançaram. No Monaco, Caio Henrique terá a companhia de Jorge, ex-Flamengo, e Jemerson, ex-Atlético Mineiro.
Com apenas 23 anos, Caio iniciou o ano emprestado ao Grêmio, mas atuou em apenas cinco oportunidades. No início de julho, regressou a Madrid, após os espanhóis exercerem a opção do fim do empréstimo.

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