Mirassol x Santos: veja as escalações, arbitragem e onde assistir o duelo

O Santos encara o Mirassol nessa quinta-feira, às 19h, no Estádio Municipal de Mirassol, com novo ânimo. Após dois tropeços, a equipe venceu no último final de semana o Ituano, na Vila Belmiro, e quer agora mais um triunfo para embalar de vez no Campeonato Paulista. Com gol de Ricardo Goulart, a equipe não só garantiu os três pontos assim como comemorou sua primeira vitória em casa na temporada 2022.A vitória contra o Ituano também ajudou o Peixe a subir na tabela do Paulistão. Com o resultado positivo, o Santos chegou aos 9 pontos e subiu para a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas do Red Bull Bragantino, que soma 10. Contra o Mirassol, uma vitória e a equipe pode chegar ao primeiro lugar de sua chave se o time do interior não vencer o Água Santa, jogo que também será disputado nessa quinta-feira.E para somar mais três pontos o técnico Fábio Carille tem duas boas notícias: o atacante Ângelo e o volante Jobson viajaram para São José do Rio Preto e devem ficam à disposição. Por outro lado, Carlos Sánchez, Emiliano Velazquez e Ricardo Goulart estão fora do duelo. O último poupado.Assim como o Santos, o Mirassol vive bom momento. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo C, com nove pontos. O time do técnico Eduardo Baptista venceu duas partidas no Paulistão, empatou três jogos e perdeu apenas um. Na última rodada, empate fora de casa com a Inter de Limeira.FICHA TÉCNICAMIRASSOL X SANTOS