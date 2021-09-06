Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Miranda é flagrado no antidoping da Conmebol; zagueiro está liberado para jogar

Jogador nega uso de substância proibida; exame que o flagrou foi realizado em 3 de dezembro de 2020...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 16:56
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
O zagueiro Miranda, do Vasco, foi flagrado em exame antidoping realizado pela Conmebol. Quem divulgou o caso foi a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), fato lamentado pelo clube posteriormente em nota oficial. A substância encontrada foi a canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos.
Miranda, no entanto, está em condições legais de atuar contra o Avaí, partida das 20h, em Florianópolis, pela Série B. O Vasco afirmou que foi notificado em junho sobre o caso. O exame que flagrou a substância proibida foi realizado em 3 de dezembro de 2020, no jogo com o Defensa y Justicia, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Ao ser notificado do fato, em junho, o Departamento de Futebol do Vasco procurou o atleta e o mesmo garantiu que não ingeriu a substância diurética. O Clube, portanto, confia na palavra de Miranda e continuará dando todo suporte ao mesmo durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa. Embora o Vasco tivesse conhecimento do fato desde junho, também sabia que o resultado da contraprova seria notificado apenas no início de setembro. Após o resultado, a Unidade Disciplinar da Conmebol agendou audiência preliminar para esta terça-feira (07/09) - afirmou o Cruz-Maltino.VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:
"Sobre a recente notícia envolvendo o zagueiro Miranda, o Club de Regatas Vasco da Gama informa que já tinha conhecimento sobre o fato há alguns meses e manteve o assunto em sigilo, como deveria ser, visando preservar o atleta. O Clube lamenta o vazamento da informação confidencial pela FFerj, que publicou a notificação em seu site oficial, tornando-a pública.
Ao ser notificado do fato, em junho, o Departamento de Futebol do Vasco procurou o atleta e o mesmo garantiu que não ingeriu a substância diurética. O Clube, portanto, confia na palavra de Miranda e continuará dando todo suporte ao mesmo durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa.
Embora o Vasco tivesse conhecimento do fato desde junho, também sabia que o resultado da contraprova seria notificado apenas no início de setembro. Após o resultado, a Unidade Disciplinar da Conmebol agendou audiência preliminar para esta terça-feira (07/09).
Informamos, portanto, que nenhum comunicado de suspensão preventiva foi feito por parte da CONMEBOL e Miranda segue em condições normais de jogo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados