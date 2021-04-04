Miguel Ángel Ramírez elogia poder de criação do Inter

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Miguel Ángel Ramírez estreou no Gre-Nal com o pé esquerdo. Na Arena, o Colorado foi bem no controle da partida, mas pouco levou perigo ao gol defendido por Brenno.

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No fim, em chute de Léo Chú, o Inter viu o Grêmio vencer mais uma vez e ligar o sinal de alerta dentro do Beira-Rio.

Na coletiva de imprensa, o treinador elogiou o setor de criação da sua equipe, que na sua visão foi bem durante a partida.

‘Acho que o maior problema é quando não criamos, mas criamos. Me preocupa mais quando a gente não cria chances de gol, mas não foi assim. Agora, vamos ter que trabalhar por este último momento. Temos de ser conscientes na hora de finalizar a jogada. A partir do momento em que não entra nenhuma bola, então aí é que temos que aprimorar por esse último lance’, disse Ramírez.

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