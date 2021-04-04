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futebol

Miguel Ángel Ramírez elogia poder de criação do Inter

Treinador buscou puxar pontos positivos após primeiro revés no comando do Colorado...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 10:38
Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!
Miguel Ángel Ramírez estreou no Gre-Nal com o pé esquerdo. Na Arena, o Colorado foi bem no controle da partida, mas pouco levou perigo ao gol defendido por Brenno.
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No fim, em chute de Léo Chú, o Inter viu o Grêmio vencer mais uma vez e ligar o sinal de alerta dentro do Beira-Rio.
Na coletiva de imprensa, o treinador elogiou o setor de criação da sua equipe, que na sua visão foi bem durante a partida.
‘Acho que o maior problema é quando não criamos, mas criamos. Me preocupa mais quando a gente não cria chances de gol, mas não foi assim. Agora, vamos ter que trabalhar por este último momento. Temos de ser conscientes na hora de finalizar a jogada. A partir do momento em que não entra nenhuma bola, então aí é que temos que aprimorar por esse último lance’, disse Ramírez.
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Após o revés fora de casa, o Internacional se encontra na vice-liderança do Gauchão, com 17 pontos.

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