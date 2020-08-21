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Michel Araújo cita confiança do Flu e vê dificuldade com campo sintético

Meio-campista uruguaio analisou o confronto do Fluminense deste sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 15:47

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:47

Crédito: Reprodução
Depois de uma dura derrota contra o Red Bull Bragantino, o Fluminense terá mais um difícil duelo fora de casa. Neste sábado, o Tricolor vai até a Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR, que também busca recuperação após resultados ruins. Na véspera do duelo, o uruguaio Michel Araújo comentou a expectativa para o confronto e a estratégia do time de Odair Hellmann.
– Será um jogo muito difícil para nós, como são todos os do Brasileirão. Esperamos uma partida muito jogada, com posse de bola. Temos que ficar mais tempo com a bola, chegar ao gol do adversário. Vamos fazer uma partida para tentar ganhar a todo momento. Acho que estamos com confiança para fazer um bom jogo - disse o jogador.
Uma das grandes dificuldades de enfrentar o Athletico em Curitiba é o gramado sintético da Arena. O Flu já jogou nesse tipo de campo neste ano. Michel Araújo analisou a diferença para a grama normal e falou sobre a semelhança entre o frio de Curitiba e o do Uruguai.
– A bola fica diferente, corre mais rápido. Se está molhado fica muito difícil controlar. Temos que nos adaptar muito rápido ao campo, tem que usar o treino para ficar com a bola, fazer uma posse - comentou.
– Eu já estava com saudade desse frio. O clima que está fazendo aqui em Curitiba acontece muito no Uruguai. No inverno esse rio é comum. Agora tenho meu mate, que está fazendo a diferença e já aquece bastante (risos). Os companheiros estão buscando o mate também. O Ganso gosta muito de tomar, o Muriel também, ele tem o próprio e traz para cá - completou.

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