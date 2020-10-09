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Metinho celebra presença entre os melhores Sub-17 do mundo: 'É fruto de muito trabalho e dedicação'

Atleta do Flu é um dos 60 citados pelo jornal inglês "The Guardian" na lista "Próxima Geração". Além dele, Bruno Gonçalves, do RB Bragantino, também foi mencionado...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 14:45

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:45

Crédito: Volante Metinho é um dos destaques do Sub-17 do Fluminense, que volta a campo no domingo (Mailson Santana/FFC
Após ter seu nome divulgado na lista do Jornal 'The Guardian', da Inglaterra, como um dos melhores jogadores do mundo no Sub-17, Metinho, do Fluminense, comemorou o feito e disse ter orgulho de representar o clube. Além dele, outra joia foi mencionada na relação anual do periódico inglês: Bruno Gonçalves, do RB Bragantino.
- Estou muito feliz e empolgado por fazer parte desta lista. É fruto de muito trabalho e dedicação. Poder representar o Fluminense entre os melhores me dá orgulho. Vou seguir trabalhando, pois no domingo já tem jogo e quero dar alegrias aos nossos torcedores - vibrou o volante Metinho.
Nascido no Congo em 2003, o jovem atleta veio para Brasil quando tinha apenas um ano. Dessa forma, Abemly Meto Silu sempre demonstrou talento com a bola no pé e ao ganhar o apelido ingressou na base do Fluminense. Ao fazer parte dos 'Moleques de Xerém', o jogador já foi comparado ao meio-campista Pogba pelos torcedores. Em solo brasileiro, ele conseguiu a cidadania e pode ser convocado para as divisões de base.
Nos ano anteriores, outros nomes como Talles Magno, Reinier, Rodrygo e Gerson também já figuraram nesta lista, além de jogadores com destaque no futebol mundial como: Haaland e De Ligt.
O Brasileirão sub-17 foi paralisado no início da pandemia de Covid-19 em março e desde então não retomou o seu calendário. Porém, neste domingo, às 15h, o Sub-17 do Fluminense volta a campo para enfrentar o Goiás, em Laranjeiras, pela segunda rodada da competição.
- Estamos prontos para o jogo e animados para voltar a jogar. Temos um time forte, com muita qualidade no ataque e na defesa. Acho que, mesmo parados muito tempo sem jogo, vamos fazer uma boa partida - afirmou o jogador.

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