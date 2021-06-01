Messi pode assinar contrato com o Barcelona antes da Copa América

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Lionel Messi está próximo de assinar um contrato de dois anos com o Barcelona. Segundo o jornalista Miguel Rico, o acordo pode ser concretizado antes do início da Copa América que está marcada para estrear no próximo dia 13 de junho e será disputada no Brasil.Segundo as informações, restam detalhes estruturais para que o anúncio seja feito. Além disso, o argentino tem facilitado as negociações com o clube blaugrana apesar do desejo de sair há um ano quando o Barça era comandado por Josep Maria Bartomeu.

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Nesta terça-feira, Joan Laporta, presidente culé, confirmou que a assinatura do contrato não está fechada. Além disso, o catalão negou que a contratação de Sergio Aguero tenha relação com a permanência do camisa 10 e disse que o craque tem o desejo de permanecer.