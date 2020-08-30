Mesmo com empate, Palmeiras supera número de campanha de 2018

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras ia vencendo o Bahia neste sábado, em jogo válida pela sexta rodada do Brasileiro, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 já no finalzinho, com uma falha de Weverton. Mesmo assim, o Verdão tem campanha melhor na competição do que em 2018, ano de seu último título nacional. Antes de mais nada, não se deve esquecer que o primeiro jogo do time neste ano no Brasileiro foi adiado. Seria contra o Vasco, mas, por conta da final do Paulistão, a partida será remarcada. Por isso, os números aqui contam os cinco primeiros compromissos e não os seis primeiros.

Neste ano, o Alviverde empatou diante do Fluminense e Goiás nas primeiras rodadas e vinha de duas vitórias, contra Athletico-PR fora de casa e Santos no Morumbi. Agora, com o empate diante do Bahia, o clube soma nove pontos, à frente do conquistado pelo time em 2018 nesta altura do campeonato.Na ocasião, o Palmeiras havia vencido o Internacional e o mesmo Furacão, enquanto havia empatado contra Botafogo e Chapecoense. Até aí, mesma pontuação e até oponentes semelhantes, mas a diferença apareceu justamente na quinta rodada (que, nesta conta, equivale à sexta por conta do jogo adiado): em 2018, o Alviverde perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e não pontuou).

Para fins de comparação, em 2016, quando também foi campeão, os cinco primeiros compromissos do Palmeiras deram os seguintes resultados: vitória sobre o Athletico, derrota para a Ponte Preta, triunfo sobre o Fluminense, revés contra o São Paulo e vitória sobre o Grêmio. Com isso, foram nove pontos conquistados, porém, apesar das três vitórias, foram duas derrotas, algo que ainda não aconteceu nesta edição.