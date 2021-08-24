Meninos da Colina: Vasco goleia o Resende pela Taça Guanabara Sub-17

Crédito: Vasco Sub-17 vence a segunda seguida pela Taça Guanabara da categoria (Divulgação/Vasco Base/Instagram

A equipe Sub-17 do Vasco voltou a campo na tarde desta terça-feira pela Taça Guanabara e conquistou mais uma vitória. No Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense do estado, os meninos golearam o Resende por 4 a 0 com gols de Paixão e Leandrinho, Pereira e GB.

+ Confira e simule a e tabela da série B do Campeonato Brasileiro Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma seis pontos na competição estadual, já que derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0 no sábado, com gols de Gabriel Sá e Hygor. O jogo diante do Resende era válido pela primeira rodada e havia sido adiado pela Ferj.

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O próximo compromisso do time comandado pelo técnico Igor Guerra será no domingo, às 11h, diante da Portuguesa, no Estádio do Marrentão. No dia 4 de setembro, o adversário será o Boavista, às 11h, no CT Artsul.

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