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futebol

Meninos da Colina: Vasco goleia o Resende pela Taça Guanabara Sub-17

Com gols de Paixão e Leandrinho, Pereira e GB, Cruz-Maltino conquistou a segunda vitória seguida na competição. Jogo era válido ainda pela  primeira rodada do campeonato carioca...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 15:33
Crédito: Vasco Sub-17 vence a segunda seguida pela Taça Guanabara da categoria (Divulgação/Vasco Base/Instagram
A equipe Sub-17 do Vasco voltou a campo na tarde desta terça-feira pela Taça Guanabara e conquistou mais uma vitória. No Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense do estado, os meninos golearam o Resende por 4 a 0 com gols de Paixão e Leandrinho, Pereira e GB.
+ Confira e simule a e tabela da série B do Campeonato Brasileiro Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma seis pontos na competição estadual, já que derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0 no sábado, com gols de Gabriel Sá e Hygor. O jogo diante do Resende era válido pela primeira rodada e havia sido adiado pela Ferj.
+ Em busca de reforços, Lisca quer atletas experientes no Vasco para dar mais equilíbrio ao elenco na Série B
O próximo compromisso do time comandado pelo técnico Igor Guerra será no domingo, às 11h, diante da Portuguesa, no Estádio do Marrentão. No dia 4 de setembro, o adversário será o Boavista, às 11h, no CT Artsul.
+ Justiça aceita pedido do Vasco para centralizar execução de dívidas trabalhistas e dá prazo ao clube
Vale lembrar que a equipe Sub-17 do Vasco fez uma excelente campanha no Brasileirão da categoria, mas foi vice-campeã. A equipe não disputará a Copa do Brasil nesta temporada.

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