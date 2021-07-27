Meninos da Colina: Semana decisiva e recheada de clássicos estaduais; veja a agenda da base do Vasco

O Vasco inicia a semana com agenda cheia em todas as categorias de base. Com isso, os Meninos da Colina terão pela frente duelos decisivos e clássicos estaduais. O principal destaque é o Sub-17, que inicia a decisão da Copa Rio contra o Fluminense, em Xerém, às 10h, nesta quarta. No domingo, a equipe disputa uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria diante do Cruzeiro, em São Januário (primeiro jogo foi 2 a 2, em Sete Lagoas-MG).
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Pelo Sub-20, o Cruz-Maltino terá pela frente um confronto, fora de casa, contra o Bahia, em Feira de Santana. No domingo, por sua vez, o adversário será o Fluminense, no Estádio Nivaldo Pereira, às 15h. Ambas as partidas serão transmitidas pela CBF TV (Eleven Sports).
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Para completar a agenda da base vascaína, as categorias mais jovens vão encarar clássicos pelo Carioca de Futsal. As equipes Sub-8, Sub-10 e Sub-12 recebem o Fluminense em São Januário, enquanto o Sub-9 e o Sub-13 encaram o Flamengo.
Confira a agenda da base do Vasco
Quarta-feira (28/7)
10hFluminense x VascoCopa Rio Sub-17 – Final
16hBahia x VascoCampeonato Brasileiro Sub-20Transmissão: CBF TV (Eleven Sports)
Quinta-feira (29/7)
Horário a confirmarVasco x FlamengoCampeonato Carioca de Futsal Sub-9
Horário a confirmarVasco x FlamengoCampeonato Carioca de Futsal Sub-13
Sábado (31/7)
9hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-8
10hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-10
11hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-12
Domingo (1/8)
10h30Vasco x CruzeiroCampeonato Brasileiro Sub-17 – SemifinalTransmissão: SporTV e CBF TV (Eleven Sports)
15hVasco x FluminenseCampeonato Brasileiro Sub-20Transmissão: CBF TV (Eleven Sports)