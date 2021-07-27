Meninos da Colina: Semana decisiva e recheada de clássicos estaduais; veja a agenda da base do Vasco

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

O Vasco inicia a semana com agenda cheia em todas as categorias de base. Com isso, os Meninos da Colina terão pela frente duelos decisivos e clássicos estaduais. O principal destaque é o Sub-17, que inicia a decisão da Copa Rio contra o Fluminense, em Xerém, às 10h, nesta quarta. No domingo, a equipe disputa uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria diante do Cruzeiro, em São Januário (primeiro jogo foi 2 a 2, em Sete Lagoas-MG).

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Pelo Sub-20, o Cruz-Maltino terá pela frente um confronto, fora de casa, contra o Bahia, em Feira de Santana. No domingo, por sua vez, o adversário será o Fluminense, no Estádio Nivaldo Pereira, às 15h. Ambas as partidas serão transmitidas pela CBF TV (Eleven Sports).

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Para completar a agenda da base vascaína, as categorias mais jovens vão encarar clássicos pelo Carioca de Futsal. As equipes Sub-8, Sub-10 e Sub-12 recebem o Fluminense em São Januário, enquanto o Sub-9 e o Sub-13 encaram o Flamengo.

Confira a agenda da base do Vasco

Quarta-feira (28/7)

10hFluminense x VascoCopa Rio Sub-17 – Final

16hBahia x VascoCampeonato Brasileiro Sub-20Transmissão: CBF TV (Eleven Sports)

Quinta-feira (29/7)

Horário a confirmarVasco x FlamengoCampeonato Carioca de Futsal Sub-9

Horário a confirmarVasco x FlamengoCampeonato Carioca de Futsal Sub-13

Sábado (31/7)

9hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-8

10hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-10

11hVasco x FluminenseCampeonato Carioca de Futsal Sub-12

Domingo (1/8)

10h30Vasco x CruzeiroCampeonato Brasileiro Sub-17 – SemifinalTransmissão: SporTV e CBF TV (Eleven Sports)