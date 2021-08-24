Meninos da Colina: Lucas Eduardo, do Vasco Sub-17, assina contrato profissional até dezembro de 2024

O Departamento de Futebol de Base do Vasco fechou mais uma negociação visando o futuro do clube carioca. O meia Lucas Eduardo, da equipe Sub-17, assinou contrato definitivo até dezembro de 2024. O jogador é um dos destaques na atual temporada e já atuou na seleção brasileira das categorias de base.
O atleta chegou ao Vasco em abril de 2019 e se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira. Nascido em 2004, ele fez parte da equipe dirigida por Igor guerra, que foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro e disputa a Taça Guanabara da categoria.
Mais cedo, a equipe Sub-17 do Vasco voltou a campo pela Taça Guanabara e conquistou mais uma vitória. No Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense do estado, os meninos golearam o Resende por 4 a 0 com gols de Paixão e Leandrinho, Pereira e GB.
O próximo compromisso do time comandado pelo técnico Igor Guerra será no domingo, às 11h, diante da Portuguesa, no Estádio do Marrentão. No dia 4 de setembro, o adversário será o Boavista, às 11h, no CT Artsul.