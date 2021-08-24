Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Lucas Eduardo, do Vasco Sub-17, assina contrato profissional até dezembro de 2024
futebol

Meninos da Colina: Lucas Eduardo, do Vasco Sub-17, assina contrato profissional até dezembro de 2024

O atleta chegou ao Vasco em abril de 2019 e se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta. Jovem é um dos destaques na atual temporada no time comandado por Igor Guerra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 17:38

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 17:38

Crédito: Divulgação/Vasco
O Departamento de Futebol de Base do Vasco fechou mais uma negociação visando o futuro do clube carioca. O meia Lucas Eduardo, da equipe Sub-17, assinou contrato definitivo até dezembro de 2024. O jogador é um dos destaques na atual temporada e já atuou na seleção brasileira das categorias de base.
O atleta chegou ao Vasco em abril de 2019 e se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira. Nascido em 2004, ele fez parte da equipe dirigida por Igor guerra, que foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro e disputa a Taça Guanabara da categoria.
Mais cedo, a equipe Sub-17 do Vasco voltou a campo pela Taça Guanabara e conquistou mais uma vitória. No Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense do estado, os meninos golearam o Resende por 4 a 0 com gols de Paixão e Leandrinho, Pereira e GB.
O próximo compromisso do time comandado pelo técnico Igor Guerra será no domingo, às 11h, diante da Portuguesa, no Estádio do Marrentão. No dia 4 de setembro, o adversário será o Boavista, às 11h, no CT Artsul.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados