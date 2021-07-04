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Meninas da Colina: Vasco vence o América-MG, mas é eliminado do Brasileirão Feminino A2

Cruz-Maltino consegue a vitória no Nivaldo Pereira, mas dá adeus a competição. Rhaizza e Bebel marcaram para a equipe carioca, enquanto Dilene descontou para as mineiras...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 18:44
Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
A equipe feminina do Vasco voltou a campo neste domingo pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), as Meninas da Colina venceram o América-MG por 2 a 1, mas se despediram da competição. No resultado agregado, 3 a 2 para a equipe mineira.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDurante a partida, o Vasco iniciou pressionando as adversárias e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Antes disso, a equipe carioca perdeu sua capitã, Ju Pacheco, que sofreu uma forte entrada e acabou se lesionando. Na jogada do gol, uma falha da defesa americana, depois de um recuo da zagueira, a goleira derrubou Bebel na área. Na cobrança, Rhaizza bateu firme para colocar o Cruz-Maltino na frente.
+ ATUAÇÕES: MT marca o gol do Vasco e faz a melhor atuação
Ainda no primeiro tempo, o Gigante da Colina ainda teve tempo para ampliar o marcador. Aos 45, Índia cobrou escanteio e no bate-rebate, a bola sobrou para Bebel estufar a rede. Na etapa final, as donas da casa foram atrás do resultado, mas foram as mineiras que diminuíram com Dilene, de cabeça.
+ Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Com o resultado, a equipe feminina do América-MG encara o Atlético-MG nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro A2.
Confira os confrontos das quartas de finais
Athletico-PR x BragantinoEsmac x Fluminense ou Real AriquemesAmérica-MG x Atlético-MGCresspom ou Fortaleza x Ceará

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