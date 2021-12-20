Membro do CG do Santos participa da venda do Cruzeiro para Ronaldo

O Cruzeiro anunciou na manhã deste sábado que foi comprado pelo ex-atacante Ronaldo. O Fenômeno pagará R$ 400 milhões para ter 90% das ações da SAF Cruzeiro, que foi criada pelos conselheiros do clube após a lei da sociedade anônima do futebol ter sido aprovada no Brasil.A negociação teve a participação ativa de um membro do Comitê de Gestão do Santos, José Berenguer, que é CEO da XP Investimentos, entidade que comandou todo o processo de venda do Cruzeiro para Ronaldo.

Em uma publicação em rede social, José Berenguer comemorou o sucesso da negociação, afirmou que a empresa também trabalha ao lado do Botafogo do Rio na busca por um comprador e destacou que muitos outros clubes brasileiros podem passar pelo mesmo processo.O Comitê de Gestão do Santos enviou ao Conselho Deliberativo a sugestão para a discussão da possibilidade de transformação do Peixe em uma SAF. O tema deve ser discutido durante o processo de mudança do Estatuto.

Confira o texto publicado por José Berenguer

Geralmente não venho aqui no Linkedin aos sábados, mas o momento é especial e merece ser celebrado. Acabamos de anunciar o acordo entre o Cruzeiro Esporte Clube e o Ronaldo, que irá investir R$ 400 milhões na Sociedade Anônima de Futebol (SAF) criada pelo clube.

Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking.

Teremos times mais fortes e uma liga nacional ainda mais pujante. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo e sinto-me extremamente feliz por ver a XP capitaneando esse processo.

Parabéns Pedro Mesquita e toda equipe!

Guilherme BenchimolThiago Maffra, CFA