Melhor do jogo, Rony exalta desempenho do Palmeiras em La Paz

Eleito o melhor jogador no duelo que marcou a volta do Palmeiras na Libertadores da América, diante do Bolívar, nesta quarta-feira (16), Rony destacou o espírito do Verdão, que superou a adversidade da altitude de La Paz, na Bolívia, e manteve os 100% de aproveitamento no torneio.

- O empenho da equipe foi maravilhoso. Vale ressaltar o comportamento dentro de campo. Muito se fala da altitude, jogar aqui é difícil. Mas a equipe entrou concentrada, treinou bem. Sabíamos que seria difícil, então a equipe está de parabéns - comentou, em entrevista concedida após o apito final.O atacante, que havia atuado em apenas oito dos últimos 270 minutos disputados pelo Palmeiras, recebeu sua terceira oportunidade entre os titulares de Vanderlei Luxemburgo na Liberta e, assim como no jogo contra o Guaraní (PAR), procurou se apresentar como opção ao meio de campo palmeirense e foi responsável por uma assistência, além de sofrer um pênalti.