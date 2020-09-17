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futebol

Melhor do jogo, Rony exalta desempenho do Palmeiras em La Paz

Atacante voltou a ter oportunidade entre os titulares e participou dos dois gols da vitória sobre o Bolívar, fora de casa pela Libertadores. Verdão tem 100% de aproveitamento...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:30

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 00:30
Crédito: Rony em ação durante vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, pela Libertadores (Cesar Greco/Palmeiras
Eleito o melhor jogador no duelo que marcou a volta do Palmeiras na Libertadores da América, diante do Bolívar, nesta quarta-feira (16), Rony destacou o espírito do Verdão, que superou a adversidade da altitude de La Paz, na Bolívia, e manteve os 100% de aproveitamento no torneio.
- O empenho da equipe foi maravilhoso. Vale ressaltar o comportamento dentro de campo. Muito se fala da altitude, jogar aqui é difícil. Mas a equipe entrou concentrada, treinou bem. Sabíamos que seria difícil, então a equipe está de parabéns - comentou, em entrevista concedida após o apito final.O atacante, que havia atuado em apenas oito dos últimos 270 minutos disputados pelo Palmeiras, recebeu sua terceira oportunidade entre os titulares de Vanderlei Luxemburgo na Liberta e, assim como no jogo contra o Guaraní (PAR), procurou se apresentar como opção ao meio de campo palmeirense e foi responsável por uma assistência, além de sofrer um pênalti.
Com o resultado, o Palmeiras se isola na liderança do Grupo B, com nove pontos conquistados em três partidas. Caso o Tigre derrote o vice-líder Guaraní, o Verdão dependerá de um simples empate para se classificar às oitavas de final da competição.

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