Meia Régis tem vínculo com a Chapecoense encerrado

Crédito: Jogador não tem mais ligação com seu clube formador (Divulgação/Chapecoense

Atualmente no Lugano-SUI, o meio-campista Régis está, oficialmente, fora dos planos da Chapecoense com a confirmação vinda do clube de que o vínculo existente entre as partes foi rescindido.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFormado nas categorias de base do clube Condá, Régis recebeu suas primeiras oportunidades como profissional na Chape em 2019 onde chegou a estabelecer uma boa marca de jogos (21 confrontos).

No entanto, assim como quase todo o restante da equipe, ficou negativamente marcado pela campanha que decretou o rebaixamento a Série B do Brasileirão.

Integrando o processo de reformulação do plantel, o atleta de 23 anos de idade começou a passar por empréstimos onde não conseguiu se firmar em Bahia, CRB e, mais recentemente, na negociação com o clube suíço onde sequer estreou. Porém, agora, Régis pode firmar vínculo diretamente com o clube europeu.