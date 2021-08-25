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futebol

Meia Régis tem vínculo com a Chapecoense encerrado

Jogador que é formado nas categorias de base do clube passou, nas últimas temporadas, por três empréstimos...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 11:44

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 11:44
Crédito: Jogador não tem mais ligação com seu clube formador (Divulgação/Chapecoense
Atualmente no Lugano-SUI, o meio-campista Régis está, oficialmente, fora dos planos da Chapecoense com a confirmação vinda do clube de que o vínculo existente entre as partes foi rescindido.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFormado nas categorias de base do clube Condá, Régis recebeu suas primeiras oportunidades como profissional na Chape em 2019 onde chegou a estabelecer uma boa marca de jogos (21 confrontos).
No entanto, assim como quase todo o restante da equipe, ficou negativamente marcado pela campanha que decretou o rebaixamento a Série B do Brasileirão.
Integrando o processo de reformulação do plantel, o atleta de 23 anos de idade começou a passar por empréstimos onde não conseguiu se firmar em Bahia, CRB e, mais recentemente, na negociação com o clube suíço onde sequer estreou. Porém, agora, Régis pode firmar vínculo diretamente com o clube europeu.
Desta forma, o técnico Pintado conta no elenco, para a função de meia, com Denner, Felipe Silva, Ravanelli, Rafael, Foguinho e Lima.

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