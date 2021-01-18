Médico do Bahia faz balanço da condição física de alguns nomes do elenco

Crédito: Médico do clube concedeu coletiva na Cidade Tricolor (Bruno Queiroz/EC Bahia

O escolhido para conceder entrevista coletiva nessa segunda-feira (18) foi o médico do Bahia, Luiz Sapucaia, onde o mesmo fez um verdadeiro balanço da situação clínica de alguns nomes que não foram opção para o técnico Dado Cavalcanti nas últimas partidas da equipe pelo Campeonato Brasileiro.>O Bahia vai se salvar da degola? Simule a reta final do Brasileirão!Recentemente positivados para Covid-19, o zagueiro Patrick de Lucca e o meio-campista Rodriguinho já estão liberados do caráter de isolamento segundo Sapucaia. Já em situações relacionadas a lesões, as situações mais "tranquilas" são do meio-campista Elton, plenamente reabilitado de uma lesão na região do bíceps, e Lucas Fonseca, que teve um problema no músculo anterior da coxa, onde ambos foram liberados pelo DM para fazerem todos os trabalhos com bola junto aos seus companheiros.

Em relação ao lateral-direito João Pedro, depois de se recuperar de um problema de cartilagem no joelho plenamente tratado, agora o jogador se reabilita de uma fratura na mão que acabou contraindo acidentalmente ao cair em um dos treinamentos do Esquadrão. A previsão de retorno da conta de, pelo menos, mais duas semanas.

Por fim, o jovem Nilson também teve sua condição física detalhada pelo médico do Bahia onde a previsão de retorno, tendo ele acabado de adentrar no processo da transição física, é de um mês.